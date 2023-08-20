CHP’de kongre pazarı: Şişli’de değişimciler ve genel merkez yanlıları kozlarını paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde ilçe kongreleri devam ediyor. Dikkatlerin üzerinde toplandığı il hiç şüphesiz 196 delege ile CHP Büyük Kurultayı’nda en çok delege sayısına sahip olan İstanbul.

10 İLÇEDE KONGRE VAR

İstanbul’da 10 ilçede bugün kongreler yapıldı. Arnavutköy, Beykoz, Bahçelievler, Şişli, Ümraniye, Sultanbeyli, Kağıthane, Eyüpsultan, Esenler ve Maltepe’de hem yeni ilçe başkanları ve ilçe yönetimleri hem de il kongresindeki delegeler belirlendi.

Birçok ilçede çok adaylı seçimler yapılırken sonucu en çok merak edilen ilçelerden biri CHP’nin kalelerinden olan Şişli oldu. Kongreye 16 delege gönderecek Şişli kongresinde iki aday yarışıyor.

CHP’NİN KALESİNDE İKİ ADAYLI YARIŞ

Mevcut ilçe başkanı Tamer Özcanlı ve daha önce Hayri İnönü’nün Şişli Belediye Başkanlığı sırasında başkan yardımcılarından biri olan Orhan Beğenmiş yeni dönemde Şişli yönetimini üstlenmek için kozlarını paylaştı.

Beğenmiş’in “değişim” ekibi ile hareket ettiği Şişli Belediye Başkanı Özcanlı’nın ise mevcut il yönetimine yakın olduğu belirtiliyor.

Seçimlerde Tamer Özcanlı 235, Orhan Beğenmiş 114 oy aldı.

Divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik’in üstlendiği kongrede il konuşmayı Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptı. Kongreye Parti Meclisi üyesi ve İstanbul milletvekili Gökan Zeybek ve Parti Meclisi üyesi Burhan Şenatalar da katıldı.

Şişli’nin 16 delege göndereceği İstanbul İl Kongresi’nde doğal delegeler dışında 600 ilçe delegesi oy kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem