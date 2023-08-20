Adalet Bakanı, adaletten bahsedemedi: "Türkiye Yüzyılı'nı durduramayacaklar, enerjide savunmada çok daha başarılı olacağız"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen Doğa Festivali etkinliğine katıldı.

Tunç, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemiyle Türkiye Yüzyılı'na başladıklarını belirterek, "Cumhuriyet'imizin yüzyılını geride bıraktık, şimdi ikinci yüzyıla başladık. İnşallah Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı, dünyada Türkiye Yüzyılı olacak. Bunun önünde kimse duramayacak. Türkiye'nin başarılarıyla milletimiz hep gurur duyacak. Enerjide, savunma sanayisinde güçlü, bağımsız, ekonomide IMF'ye muhtaç olmayan bir Türkiye olarak yeni dönemin çok daha başarılı olacak” diye konuştu.

ADALETTEN BAHSEDEMEDİ

Adalet Bakanı Tunç, “Türkiye Yüzyılı”nın başarılı olacağını iddia ettiği alanları sayarken, kendisinin sorumluluğunda olan adaletten bahsedemedi.

Türkiye’de adaletin durumu uzun yıllardır tartışılıyor. Son dönemde Anayasa Mahkemesi ve tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının uygulanmaması yeni sorunları da beraberinde getiriyor.

Türkiye, 38 OECD ülkesi arasında yargıya güven sıralamasında 36. sırada yer aldı. Vatandaşların sadece yüzde 15'i yargının bağımsız olduğunu düşünüyor. Yargıya güvenenlerin oranı ise yüzde 18'de kaldı.

Kaynak: Gerçek Gündem