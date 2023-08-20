Yargı vatandaşına kurt yabancıya kuzu... Serbest bırakılan İsrailli uyuşturucu kaçakçısı ülkesine döndü!

Türkiye’de adalet sisteminde yaşananlar ve AKP’nin muhaliflerine yönelik sıklıklar yargıyı koz olarak kullanması, ülkede yargıya güveni dip noktalara indirdi. Türkiye, 38 OECD ülkesi arasında yargıya güven sıralamasında 36. sırada yer aldı. Vatandaşların sadece yüzde 15'i yargının bağımsız olduğunu düşünüyor. Yargıya güvenenlerin oranı ise yüzde 18'de kaldı.

YARGI YABANCILARA “MERHAMETLİ”: İSRAİLLİ UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI SERBEST BIRAKILDI

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan İsrailli Danny Aweke, serbest bırakıldı. Türkiye'de son dört buçuk yıldır tutuklu Aweke, erken tahliyesinin ardından cumartesi günü İsrail'e ulaştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen önceki gün Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan İsrail vatandaşının, Ankara-İsrail hattında kurulan temaslar sonucu ülkesine döneceğini açıklamıştı.

Cohen, perşembe günü yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ne mutlu ki Başkan Herzog'un, benim ve diğer yetkililerin araya girmesinden sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Danny Awka hafta başında ailesinin yanına dönecek. Bu, İsrail Devleti ve Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail vatandaşları için yaptığı birçok çabanın bir parçası ve İsrail ile Türkiye arasındaki yakınlaşmanın kanıtıdır. Sorunun çözümüne katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a teşekkür ediyorum.”

Times of Israel'in aktardığına göre Cohen, Aweke'nin serbest bırakılması için kısa süre önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a bir mektup yazmıştı.

Türkiye'de bavulunda 34 kilogram gat ile yakalanan 35 yaşındaki Danny Awka, 2019 yılında tutuklanmış, “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “kaçakçılığa teşebbüs etmek” suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Awka, kendisine gatın Türkiye ve Avrupa'da yasal olduğunu söyleyen Almanya'daki kaçakçılar tarafından "kandırıldığını" öne sürmüştü. Awka'nın hapishanede İranlı ve Suriyeli mahkumlar tarafından 'taciz edildiği' yönündeki iddialar nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanlığı, Awka'nın başka bir cezaevine nakledilmesini de sağlamıştı