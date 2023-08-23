Seçim ekonomisinin faturası ortaya çıkıyor: Elektrik faturalarına yüzde yüz zam kapıda

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Elektrik Üretim A.Ş.’nin (EÜAŞ) 7 ayda 35 milyar lira görev zararı yaptığını belirterek bu durumun yurttaşa elektrik fiyatlarına yüzde yüze yakın zam olarak yansıyacağını söyledi.

CHP'li Türker Ateş, EÜAŞ’nin 7 aydaki 35 milyar lira görev zararını, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergeleri ile TBMM gündemine taşıdı.

YÜZDE YÜZDEN FAZLA ZAM KAPIDA

Ateş önergelerinde, şunları kaydetti: “Seçim döneminde elektrik faturalarına zam yansıtmamak için EÜAŞ tarafından dağıtım şirketlerine, üretim maliyetinin altında elektrik satıldı. Geçmiş yıllarda hiç görev zararı ödenmemiş olan EÜAŞ’a, 35 milyar liradan fazla görev zararı ödendi. 1 Temmuz’dan sonra dağıtım şirketlerine EÜAŞ tarafından satılan elektriğe EPDK tarafından yüzde 120 zam yapıldı. Bu zam kaçınılmaz olarak faturalara yansıtılacak. Elektriğe yüzde 100’den fazla zam kapıda.

GÖREV ZARARINDA REKOR

İktidar, ülkeyi 21 yıl yönettikten sonra, yönetimi aldığı noktadan çok daha geri bir seviyeye getirdi. 21 yılda bir arpa boyu yol alınamamış ki yeniden yüksek enflasyon, kamu kurumlarının yüksek görev zararları gündem oldu. EÜAŞ ilk 7 ayda göz göre göre rekor görev zararına uğratıldı. Temmuz’dan sonra EPDK tarafından EÜAŞ’ın dağıtım şirketlerine 50 kuruşa sattığı elektriğin fiyatı 110 kuruşa yükseltildi. Bu maliyet artışı kaçınılmaz olarak yurttaşa yansıyacak. Arka kapıdan vatandaşın vergileriyle EÜAŞ zarara uğratılarak ödenen gizli elektrik bedeli, artık açık açık faturalara yansıtılacak. Seçim ekonomisinin sonucu olarak yaşanan zam furyasından elektrik faturaları da nasibini alacak.”

DAĞITIM FİRMALARINA SÜBVANSİYON UYGULANDI MI?

Ateş, önergelerinde şu soruların yanıtlanmasını talep etti:

“Geçen yıl hiç görev zararı ödenmemişken, bu yıl ilk 7 ayda EÜAŞ’a ödenen 35 milyar lira görev zararının gerekçesi nedir? İlk 7 ayda dağıtım şirketleri EÜAŞ’tan ne kadar elektrik satın almışlardır? Satın alınan bu elektrik karşılığında ödenmesi gereken tutar nedir? Bu tutarın ne kadarı ödenmiştir? 2023 yılında elektrik faturaları için herhangi bir sübvansiyon uygulaması yapılmış mıdır? Yapıldıysa sübvansiyonun toplam maliyeti ne kadardır? Enerji dağıtım şirketlerine 2023 yılı içerisinde herhangi bir fiyat indirimi uygulanmış mıdır? Elektrik dağıtım şirketlerine 2023 yılı içerisinde vergi indirimi ve benzeri herhangi bir teşvik verilmiş midir?”

Kaynak: ANKA