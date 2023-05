Akşener'den Kılıçdaroğlu için açılan cinsiyetçi pankarta tepki: Erkeklere hakaret etmek için bizi kullanıyorlar; keşke birer 'karı' olabilseniz

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere beş gün kala Giresun'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlediği mitingde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için açılan "Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider isteriz" pankartına tepki gösteren Akşener, "Ayıptır be, her birinizi bir ana doğurdu be. Bu ahlaksızlıktır. Bir Allah'ın kulu da o pankartı indirmedi. Kafayı yediler" dedi; ardından şu sözleri sarf etti:

"Hem çocuklarımıza baktık, hem ailemize baktık, hem çalıştık üstüne erkeklere hakaret etmek için biz kullanıyoruz. Neymiş 'karıymış'. Keşke birer 'karı' olabilseniz."

Söz konusu pankart, Gerçek Gündem muhabiri Filiz Gazi tarafından görüntülenmişti.

Kullanılan cinsiyetçi dil kamuoyunda büyük tepki çekerken, Kılıçdaroğlu İYİ Parti liderinin eşi Tuncer Akşener'le mutfakta çay koyduğu bir fotoğrafı paylaşarak "Biz hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar, size aylarca 'kazanımlarınızı kaybedersiniz' propagandası yapanlar, tüm haklarınızı 3-5 oya sattılar. Bay Kemal asla kazanımlara dokunmaz" diye yazmıştı.

Akşener de Kılıçdaroğlu'nun bu tweetini alıntılayarak "13. Cumhurbaşkanımız Kemal Bey ve eşimi mutfakta görmekten ben de gurur duyuyorum. Çünkü 'kadın işi' - 'erkek işi' yoktur. 'İnsan işi' vardır, paylaşmak vardır, yardımlaşmak vardır. Unutturmaya çalışanlara 14 Mayıs’ta hep birlikte hatırlatacağız" demişti.

'İNŞALLAH İKİ ŞEY OLACAK'

Meral Akşener'in Giresun'da yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"14'ünde inşallah iki şey olacak. Birisi 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, diğeri de başbakan Meral olacak. Siz istersiniz de olmaz mı?

'EY RECEP BEY, GEL BURAYI GÖR'

50 yıllık bir hafızam var benim. Hayatımızın hiçbir döneminde bu kadar pis bir dil kullanılan... (Yuh sesleri üzerine) Yapmayın, yapmayın. Biz sinirlenmeyeceğiz. Tehdit, iftira, hakaret, daha böyle bir şey görmedim. Bir seçime gidiyoruz biz ya. Seçmenin bayramıdır seçim. Seçmenin düğünüdür. Seçmeni dinlemelidir siyasetçi. Onun derdini anlamalıdır. O derde çözüm üretmelidir. Ondan sonra da o projeler üzerinden bir vizyon anlayışla hareket etmelidir. Ama bu ülkenin cumhurbaşkanı kaybedeceğini anlayınca, hepimize Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız, darbeci, işgalci dedi. Ey Recep Bey, gel burayı gör. Bu kişiler Giresun'un kadınları, erkekleri, gençleri...

'NERENİZ YERLİ? NERENİZ MİLLİ?'

Sen senelerdir 'Ceketimi assam seçilirim, seçtiririm' dedin, onun için de Giresun'un gözden çıkardın. Fındığı Ferrero'ya peşkeş çektin peşkeş. Fındık üreticisini terk ettin ve yabancıların eline teslim ettin. Şimdi çıkıp 'yerli ve milli benim' diyorsun. Haydi oradan be, nereniz yerli? Nereniz milli?

'BİR ALLAH'IN KULU DA O PANKARTI İNDİRMEDİ'

Bir pankart var, Sayın Kılıçdaroğlu için 'Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider isteriz.' deniyor. Ayıptır be, her birinizi bir ana doğurdu be. Bu ahlaksızlıktır. Bir Allah'ın kulu da o pankartı indirmedi. Kafayı yediler.

Hem bizler çocuklarınıza baktık, hem ailemize baktık, hem çalıştık üstüne erkeklere hakaret etmek için biz kullanıyoruz. Neymiş 'karıymış'. Keşke birer karı olabilseniz.

'KILIÇDAROĞLU'NU 13. CUMHURBAŞKANIMIZ OLARAK ÇANKAYA'YA GÖTÜRECEĞİZ'

Recep Bey, neyle övünüyorsun? Ama 14 Mayıs akşamı kendisini ve arkadaşlarını emekli edeceğiz inşallah. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da 13. cumhurbaşkanımız olarak inşallah Çankaya'ya götüreceğiz.

'DEMEK Kİ SİNAN ATEŞ BÖYLE KATLEDİLDİ'

Bir şey daha var. Bu Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı da çıktı dedi ki, 'bedenlerine mermi girecek.' Ya böyle bir seçime gidiyoruz... Bedenimize mermi... Allah sizin gibileri vesile kılacaksa, demek ki Sinan Ateş böyle katledildi. Ve ayakkabı numaralarına kadar herkesin kim olduğunu bilenler... Recep Bey ne azmettireni ne katili yakaladınız.

'GİRESUN'DAN MEKSİKA'YA GİDİYOR GENÇLER, ORADA TOPLAMA KAMPINDALAR'

Seçimi kazandıklarında başlarını secdeye koyacaklarmış. Kul hakkı yediniz kul hakkı, alnınız kirli nasıl secdeye koyacaksınız. Giresun'dan gençler Meksika'ya gidiyorlar. Orada toplama kampındalar. Ayıptır, bu güzel şehirden gençler Meksika'ya gidiyor, ayıptır Recep Bey.

'BU PİSLİĞİN GİDERİLMESİ LAZIM'

Önümüzdeki pazar günü Anneler Günü aynı zamanda. Ben bir anneyim. Özellikle kadınlardan bize yapılan bu hakaretlerin hesabının sorulması için kadınlardan ekstra oy istiyorum. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e kadınlardan oy istiyorum. Bu pisliğin giderilmesi lazım. Bakın bu bizim son seçimimiz. Parlamenter sistemi konuşacağımız son seçim.

Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz. Hukukun üstünlüğünü tesis edeceğiz. Nefes alacak bu gençler. İsraf son bulacak. Hırsızlık, arsızlık işleri bitecek.