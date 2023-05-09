Fatih Altaylı: Haftalar önce Muharrem İnce'nin gözlerinin içine bakarak söyledim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 'geleceğin başbakanı' niteliği taşıdığını söylediği yazısına gelen yorumları değerlendirdi.

Özellikle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce çevresinden tepki geldiğini dile getiren gazeteci, şunları kaydetti:

"(...) 'Muharrem İnce niye yok? O da daha 60 yaşında bile değil, gelecek seçimin önemli aktörlerinden biri olacak' diye. Güldüm. Bunu Muharrem İnce’ye haftalar önce ben söylemiş ve yazmıştım. Muharrem İnce, öfke ile değil, intikam duygusu ile değil akıl ile hareket edebilseydi böyle bir şansı var idi.

Haftalar önce İnce’nin gözlerinin içine bakarak söyledim bunu.

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilse idi, Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin seçimi kaybetmesi halinde CHP’nin liderlik koltuğuna oturma, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması halinde CHP’de genel başkanlık koltuğunun en güçlü adayı olma hakkını kazanacaktı.

Dahası CHP’ye geçmese bile CHP’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesi halinde, Memleket Partisi merkez sol seçmende ciddi bir alternatif haline gelebilecekti. Ama o bunu tercih etmedi.

Kendince CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun önünü kesecek bir oyun içine girdi. Siyaseten giderek eridi, eridi.

Gençler hatırlamaz ama siyasette bir Prof. Turhan Feyzioğlu vardı eskiden. Genç yaşında sağlam bir kariyeri vardı ve CHP’nin güçlü adamı, genel başkanlığın güçlü adayı idi. Ancak Ecevit rüzgarına yenilince bir grup milletvekili ile birlikte CHP’den ayrıldı.

Güven Partisi diye bir parti kurdu. Ve son görüldüğünde 'Milliyetçi Cephe' Hükümetinde bakanlık yapıyordu. Darbeden sonra ise darbeciler kendisini Başbakan yapmak istediler. Hükümet kurmayı dahi beceremedi ve sonrasında siyaset sahnesinden silindi gitti. 1988’de, 66 yaşında hayata veda etti.

Bu nedenle, İnce’nin geleceğin siyasetinde pek bir etkisi olacağını zannetmiyorum. İlk girdiği seçimde CHP’nin adayı olarak kaybetti. Bugün Memleket Partisi’nin adayı olarak hem seçimi hem benimle girdiği iddiayı kaybetmeye doğru gidiyor.

3. kez aday olur mu bilmiyorum ama eğer olursa 'Avcı mısın, siyasetçi misin?' diye sorarlar adama. Ünlü fıkradaki gibi."

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