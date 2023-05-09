Kahvehaneye saldırı sonrası CHP ve AKP'li başkanlar sarılarak poz verdi

İzmir'de Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afiş ve pankartlarının olduğu kıraathaneye düzenlenen saldırı sonrası AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu bir araya geldi.

İki il başkanı ortak bir açıklama yaparak dostluk ve barış mesajı verdi.

Görüşme sonrası konuşan Aslanoğlu, "Dün yaşanan olaylar nedeniyle her iki il başkanı da şiddet nereden gelirse gelsin hangi sebeple, hangi bahaneyle üretilirse üretilsin, şiddetin olmamasını istiyoruz. Tabii ki siyasi rekabet olacaktır. Ama herhangi bir gencimizin burnu kanamadan bu süreçlerin tamamlanmasını istiyoruz. Birlik, kardeşlik içerisinde seçim gününe kadar İzmir’den tüm Türkiye’ye kardeşlik ve barış mesajları vermek istiyoruz. İnşallah hiçbir tartışma, şiddet olayı yaşanmadan seçimi bir demokrasi şöleni olarak bitireceğiz" dedi.

Aslanoğlu'nun ardından konuşan Saygılı ise şunları söyledi:

"Güzel İzmirimize yakışır biçimde seçimlere gidiyoruz ve hiçbir şiddeti hiçbir olumsuz eylemi şehrimizin marka değerine, kardeşliğine, birliğine, beraberliğine sıkıntı çıkartacak hiçbir eylemi kabul etmediğimizi burada ifade ediyoruz. İzmir için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan İzmir olacaktır."

İki il başkanı açıklamaların ardından birbirlerine sarılarak dostluk görüntüsü verdi.