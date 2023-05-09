Mehmet Metiner'den 14 Mayıs öncesi dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’sız bir AK Parti’nin bir gücü yok'

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’taki köşesinde, “Sahada Reis’in rüzgârı var…” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Metiner bugünkü yazısında, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’ye dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Metiner, “Seçimin sürükleyici ismi bizatihi Reis’in kendisi. Erdoğan’sız bir AK Parti’nin gerçekten de bir gücü yok” diye belirtti.

Yazının ilgili kısımları şöyle:

“Cuma günü Adıyaman’daydım. Doğduğum büyüdüğüm Kâhta’taydım gün boyu. Bu kaçıncı gelişim, unuttum gayrı. Gün içi görüşmeler yaptım. Hemşehrilerimle eski vekilleri ve ağabeyleri olarak söyleştim. Çarşıyı esnafı dolaştım. Akşam Seçim Koordinasyon Merkezi’nde binlercesine konuştum. Erdoğan liderliğinin Türkiye için ifade ettiği anlamı anlattım. Hepsinin elini sıkmak ve cümlesinin yüreklerine dokunmak en güzeli. Reis deyince akan sular duruyor. Küskünlükler ve dargınlıklar bir tarafa itiliyor. Reis’in hatırı için her şey yapılıyor.

Seçimin sürükleyici ismi bizatihi Reis’in kendisi. Erdoğan’sız bir AK Parti’nin gerçekten de bir gücü yok. Partide iken güç ve itibar sahibi olanların milletin teveccühünü kendilerinden bilip gayrı yollara saptıklarında nasıl hüsrana uğradıkları gün gibi ortada. Ayrılan o anlı-şanlı isimlerin hiçbiri kendi başlarına seçime girme cesareti bile gösteremiyorlar bugün. Sığındıkları CHP sayesinde siyasal güç devşirmeye kalkışıyorlar. O yüzden hiç kimse bu gerçeklik ortada iken kendisine güç vehmetmeye kalkışmasın."