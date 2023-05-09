Bülent Arınç'tan 'İmamoğlu'na saldırı' tepkisi: 'Milletimiz mağduru sever'

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine düzenlenen taşlı saldırıya tepki gösterdi.

Manisa'da seçim çalışmalarını yürüten Arınç, AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle sahada olduğunu belirtti. Manisa'da tüm siyasi partilerin ve seçmenlerin bir aile olduğunu ve saygı çerçevesinde çalışma yürüttüklerini anlatan Arınç, amacının AKP'nin başarısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi olduğunu ifade etti.

"TAŞLA SOPAYLA ENGEL OLMAKTAN KİMSE HOŞLANMAZ"

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada kullandığı "Tatlı bir rekabet" sözlerine atıf yapan eski TBMM Başkanı, "Her düşünceye saygımız var, taşla sopayla engel olmaktan kimse hoşlanmaz" dedi.

Manisa'da 10 milletvekili seçildiğini ve bunun 6'sının AKP'li olduğunu belirten Arınç, yeni dönemde daha fazlasını hedeflediklerini söyledi.

Arınç, isim vermeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirdi: "Bakanlar Kurulu'ndan bir karar alınırdı ve ilgili bakanlıklar o kararı uygulardı. Bu kararları uygulayan bakanların 'Ben yaptım' demeleri yanlış. Bunu diyen arkadaşlarımın şahıslarına büyük saygım var ama hükumetin kararını kendi faaliyetleriymiş gibi bahsetmeleri doğru değildir. Ben yaptım diyen arkadaşlar şimdi yüzde 1'i bile bulamıyor. Ben kendilerine de söyledim, 'Gövdeden ayrılmayın' dedim."

"Bana yapılanlara rağmen, AK Parti'de kalmaya devam edeceğim" diyen Arınç, şu ifadeleri de kullandı: "Burası benim evim, muhalif değilim. İnsan evinin yıkılmasını ister mi? Parti içinde eleştiri hakkımı da kullanırım."

"Bazı hatalar yapmış olabilir diye Cumhurbaşkanımıza sırt çevirmek doğru değil" diyen Arınç, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da konuştu: "Bizim liderimiz ve Cumhurbaşkanı adayımız kadar liderlik gösterebileceğini sanmıyorum. Çünkü resmi olarak 7 tane ortağı var. Her biri farklı görüşten."

"ŞİDDET DİLİ SİYASETTE OLMAMALI"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitinginin taşlanmasına yönelik soruyu yanıtlayan Arınç, şunları söyledi: "Şiddet dili siyasetin içinde olmamalı. Bu sokağa da yansır. Adam dövmek, insan taşlamak çok çirkin. Kim yaparsa tam tersi bir sonuç alır. Bu şiddet diline muhatap olan mağdur olur. Milletimiz de mağduru sever."

Arınç, Millet İttifakı'nın HDP, Cumhur İttifakı'nın Hüda Par'la işbirliği yaptığına ilişkin bir soruyu yanıtlarken de "Benim ağzıma biber sürüldü, sen çok televizyonlara çıkma" denildi ifadelerini kullandı ve "HDP şimdi Yeşil Sol diye bir partide seçime giriyor. Muhafazakar Kürt kardeşlerimin yeşille işi olur da solla olmaz. HDP'nin tamamının Yeşil Sol'da temsil edileceğini düşünmüyorum" dedi.

2015 yılındaki seçimlerde HDP'nin 11 bileşenle birlikte olarak barajı geçtiğini söyleyen Arınç, 14 Mayıs seçimlerinde Yşil Sol'un adaylarının atama usulü meclise girdiğini ileri sürdü ve ekledi:

"Bazı adayları meşhur, Cengiz Çandar, Hasan Cemal gibi. Ben onlara saygı da duyuyorum. Türkiye'nin demokratikleşmesinde katkıları vardır."

"HDP'yle, Yeşil Sol'la birlikte olanların Hüda Par'a diyecek hiçbir şeyleri olamaz" diyen eski TBMM Başkanı, "Cumhur İttifakı'na katılana kadar hiçbir şey yoktu. Sonra vay Hizbullahçılar dediler. 10 senedir var olan bir parti Hüda Par. Yalan söylüyorlar" ifadelerini de kullandı.