Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırıya sert tepki: Taşla sopayla işimiz yok, o korkakların işi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Mitinginde yurttaşlarla buluştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum Mitingine yapılan saldırıya; "Taşla sopayla işimiz yok, o korkakların işidir. Cesur, yiğit namuslu insanlar bunu yapmazlar. Biri benden farklı düşündü diye onu dövecek miyim? Herkesin görüşüne saygı duymak Bay Kemal’in görevidir. O nedenle söylüyorum birilerinin değil, beşli çetenin değil, alın terini sömürenleri değil, 85 milyon insanın hiçbir ayrım yapmadan cumhurbaşkanı olacağım" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı; "Bizi eleştiriyorlar, siz milliyetçi değilsiniz diyorlar. Açıkça söylüyorum bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasının karnından doğmadı! Altı okumuzdan biri milliyetçiliktir. Milliyetçilik yurtseverliktir. Keşke Yunan galip gelseydi” diyen adamın ayağına gidiyorlar. Bu ülkede milliyetçiliğin ne dolduğunu onlara göstereceğiz. Suriye’de 34 askerimiz şehit oldu. Ne yaptılar koşa koşa Putin’e gittiler. Sen onun kapısına neden gidersin. Kapıda bekledi Putin açtı kronometreyi açtı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını kapıda nasıl beklediğini tüm dünyaya gösterdi, sonra açtı aldı içeri. Bu mudur milliyetçilik. AK Parti ve MHP’ye oy veren kardeşlerime soruyorum, Allah aşkına bu mudur milliyetçilik?" sözleriyle eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"HEP BİRLİKTE DEVLETİMİZİ SAYGIN KILMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Ekrem Başkan’ın dediği gibi devlet, devlet aklıyla yönetilir. Devleti bilmesi, tanıması ve vatandaştan toplanan her kuruşun hesabının vatandaşa verilmesi lazım. Devletin saydam olması lazım. Devletin dini adalettir. adaletin olmadığı bir yerde devlet olmaz. O nedenle hep birlikte devletimizi saygın kılmak için beraber çalışacağız. Devlet aklı demek budur. Yani hiç kimsenin kendisini sahipsiz hissetmediği bir düzenin adındır. O nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki cumhuriyet biraz da kimsesizlerim kimsesidir.

"TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK OLAN SİZLERSİNİZ"

Birileri kendi saraylarında güller gibi geçinirken, 5-6 yerden maaş alırken bizim evlatlarımız iş nerden bulurum diye arayış içine girmişse bir sorun var demektir. Bu sorunu birlikte çözeceğiz. İlk defa sandığa gidip oy kullanacak gençlerimize söylüyorum.

Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. O nedenle sandığa gidin, otoriter yönetimi değiştirin ve yerine özgürlükçü demokratik yönetimi getirin.

"TAŞ, SOPA KORKAKLARIN İŞİDİR"

Taşla sopayla işimiz yok, o korkakların işidir. Cesur, yiğit namuslu insanlar bunu yapmazlar. Biri benden farklı düşündü diye onu dövecek miyim? Herkesin görüşüne saygı duymak Bay Kemal’in görevidir. O nedenle söylüyorum birilerinin değil, beşli çetenin değil, alın terini sömürenleri değil, 85 milyon insanın hiçbir ayrım yapmadan cumhurbaşkanı olacağım.

Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Adalet sadece adalet saraylarında olmuyor. Bir çocuk açsa, bir kadın şiddete uğruyorsa bir genç işsizse adaletsizlik vardır demektir. O nedenle adaleti getireceğiz.

"ORMAN KÖYLÜLERİNİN SİGORTALARINI DEVLET ÖDEYECEK"

Orman köylüleri Türkiye’nin en fakir kesimidir. Onlar çalışırlar üretirler ama sigortalı olmazlar. Değiştireceğim bu düzeni. Orman köylülerimiz ormanda çalışırken nasıl cesaretle çalıştıklarını dünyaya gösterecek ve gelirleri olacak. Ormanlarda kim balıkçılık yapıyorsa, alın teri döküyorsa tamamının sigortalarını devlet ödeyecek. Hiç birinin sosyal güvencesi yok Bay Kemal buna izin verir mi? Vermez…

"BİZİM MİLLİYETÇİLİĞİMİZİ SORGULAYACAK İNSAN ANASININ KARNINDAN DOĞMADI"

Bizi eleştiriyorlar, siz milliyetçi değilsiniz diyorlar. Açıkça söylüyorum bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasının karnından doğmadı! Altı okumuzdan biri milliyetçiliktir. Milliyetçilik yurtseverliktir. Sınırda bir tabela vardır. Hudut namustur yazar. Bu memleketin namusu huduttur. Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayanlara soruyorum 3 milyon 600 bin Suriyelinin Türkiye’ye nasıl girdiğini kim biliyor. Nereden geldi bu insanlar. Sandığa gideceksiniz oyunuzu kullanacaksınız; 3 milyon 600 bin Suriyeliyi ve Afganları en geç 2 yıl içinde ülkelerine göndereceğiz.

Gerçekten akıl alacak şey değil. “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen adamın ayağına gidiyorlar. Bu ülkede milliyetçiliğin ne dolduğunu onlara göstereceğiz. Suriye’de 34 askerimiz şehit oldu. Ne yaptılar koşa koşa Putin’e gittiler. Sen onun kapısına neden gidersin. Kapıda bekledi Putin açtı kronometreyi açtı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını kapıda nasıl beklediğini tüm dünyaya gösterdi, sonra açtı aldı içeri. Bu mudur milliyetçilik. AK Parti ve MHP’ye oy veren kardeşlerime soruyorum, Allah aşkına bu mudur milliyetçilik?

"SİZ KİM MİLLİYETÇİLİK KİM?"

Süleyman Şah Türbesi’ndeki bayrağı kim indirdi? Türbeyi Türkiye’ye kim kaçırdı? Bay Kemal cumhurbaşkanı olacak, Allah izin verirse Süleyman Şah türbesi kendi toprağımıza gidecek ve bayrağımız göndere çekilecek. Bize kalkmışlar Milliyetçilik edebiyatı yapıyorlar siz kim milliyetçilik kim?

Artık kavgaya son vermemiz, beraber ve birlikte yaşamamız lazım. Her kesin karnının doyduğu bir Türkiye istiyoruz. Yulaf, arpa buğday mercimek dışardan geliyor. Canlı hayvan dışardan geliyor. Neden dışardan geliyor? Biz üreteceğiz dünyaya satacağız. Birileri gibi birilerinin kapılarında para dilenmeyeceğiz. Hakaret ettik, 3 gün sonra yalvar yakar para verir misin demeyeceğiz? Çünkü biz Kuvâ-yi Milliye'ciyiz.

"BEŞLİ ÇETELERDEN ALACAĞIM, TAMAMINI SİZE VERECEĞİM"

En büyük sıkıntıyı yaşayan evdeki kadın. 'Çocuğu nasıl besleyeceğim? Akşam ne pişireceğim?' Para son derece sınırlı ve geçinemiyoruz. Benim bu ülkenin kadınlarına sözüm var, aile destekleri sigortası getireceğim. 'Hiç kimse benim gelirim yok' demeyecek. En az asgari ücret kadar olacak, kadın aylığını çekecek çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Sağ elin verdiğini sol el göremeyecek. Bazıları dediler ki, bize katılım bankalarında altın hesabı açılır mı? Asgari ücret olmak kaydıyla altın hesabı da açılır. Bu ülkede kadının yoksulluk çekmesini istemiyoruz. Kendi ailemizde çok çektik biz 7 kardeşiz rahmetli babam bir bayramda 7’mize bir şey aldığını hatırlamıyorum. Ve her evde mutlaka asgari bir gelir olması lazım. Beslenme çantası uygulamasına da son vereceğiz. Çocuk okulda suyunu sütünü içecek yemeğini yiyecek ve bu coğrafya da hiçbir çocuk aç yatmayacak.

2015’ten beri söylüyorum emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında asgari ücret kadar ikramiye verin diyorum. uzun süre vermediler sonra bin lira verdiler seçim yaklaştı bin lira arttırdılar. Sözüm var Ramazan ve Kurban bayramında emekli en az asgari ücret kadar bayram ikramiyesini görecek. Şimdi önümüzde Kurban Bayramı var 15 bin lirayı görecek tüm emekliler görecek. Gene hikaye başlıyor parayı nereden bulacaksın. Sen beşli çetelere buluyorsun. Beşli çetelerden alacağım ve tamamını size vereceğim.

EKREM İMAMOĞLU: 'KEMAL KILIÇDAROĞLU BİZİ NASIL BİR KABUSTAN UYANDIRMIŞ, ALLAH RAZI OLSUN' DİYECEKSİNİZ

İlk olarak kürsüye çıkan Ekrem İmamoğlu, AKP iktidarının Türkiye'yi yönetemediğini ve ayrımcı politikaları sürdürdüğünü hatırlatarak; ". Onun partisinde değilsen seninle konuşmayı bile kabul etmiyor. Sanki kişiye randevu veriyor. Kardeşim Bolu’nun belediye başkanını Bolu’nun insanı seçti. İstanbul’un belediye başkanı 16 milyon insanı seçti. Siz haksızlığı o şehrin insanına yapıyorsunuz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"KÖROĞLU KÖTÜLÜĞE KARŞI DİRENİŞTİR"

bu meydanda Bolu Beyi değil zalimliğin değil direnişin yani Köroğlu'nun torunlarını görüyorum. Köroğlu zalimlere karşı direniştir. Köroğlu kötülüğe karşı direniştir, özgürlüğü, iyiliği talep etmektir. Doğruya doğru eğriye eğri demektir. Bolulu insanlarımızın bu süreçte en doğru kararı vereceklerine yürekten inanıyorum.

Siz hoşgörünün şehrinden, Hz. Mevlana'nın şehrinden, Konya'dan selam getirdim. Yine ne ön safta özellikle gençleri özellikle hanımefendileri görmek bizi çok mutlu ediyor. Onların bu mücadeleci bakışları duruşları tavırları çok kıymetli.

"OY İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLECEK AKILDAN ALLAH BU MEMLEKETİ KORUSUN"

Haksızlıklar yapılabilir hukuksuzluklar yapılabilir eksikler yanlışlıklar olabilir. Ama bir devletin yönetici kadrosu başındaki insan ya da bu işin yetkilileri yanlışı övüyor ise yanlışı o kötülüğü ödüllendiriyor ise. Allah bu memleketin her insanını korusun.

Bunlar kötülüğe razı, yeter ki bir oy alsınlar. Bir oy için her şeyi yaparlar. Oy için, siyaset için her şeyi yapabilecek bu akıldan Allah memleketi korusun. Onlar için bir avuç insanın çıkarı her şey.

"ONLAR İÇİN HER ŞEY BİR AVUÇ İNSANIN ÇIKARI"

İşte bu kötü akıl bizi bugün partizan bir devletin şekline büründürdü. Parti her şey… Biz ne diyoruz 'Millet her şey'; biz ne diyoruz 'Her şey çok güzel olacak.' Onlar için bir kişi, yeter ki o kişi seçilsin. Onlar için bir avuç insanın çıkarı her şey.

O bir avuç insanın çıkarından bir eksilme olmasın. Pandoranın kutusunu her gün birisi açıyor. Her akşam birinin geçmişte yaşadıklarını dinliyoruz. Hani istifa etmişti Maliye Bakanı ve bir tweet atmıştı; 'At izi it izine karıştı. Sonumuz hayır olsun' diye... Ne demek istediğini o zaman belki çoğumuz kavrayamamıştık. Ama bugün ayan beyan ortaya çıkıyor.

Bir an önce onlardan kurtulmamız lazım. Biz milletin kendisine güvenmesini istiyoruz. Onlar ise bir kişiye güvenmesini istiyor.

"İKTİDAR 22 YILDIR BU SORUNU ÇÖZEMEDİ, HALA ENKAZDAYIZ"

Bolu’nun sorunlarını biliyoruz. Yolda gelirken Tanju başkanımla üstünden geçtik. 99’dan beri kalan kentsel dönüşüm sorunlarını da biliyoruz. Bu şehirde mutlaka hükümet belediye işbirliğini üst seviyeye alacağız. Bolu’daki depremle mücadelemizi en üst seviyeye alacağız. Aynı konuşmayı Düzce ve Sakarya’da yapmak zorunda kalacağız neden. Çünkü 22 yıldır iktidar bu sorunları çözemedi. Çözseydi on binlerce insanımız bu kadar vahim tabloyla canını kaybetmezdi.

O bölgedeki şehirlerimizdeki bu süreç kafamızı elimizin arasına alıp düşünmemizi gerektiren bir süreçti ne yapıtlar millete saldırdılar ne yaptılar hatalarını söyleyenleri suçladılar vatan haini ilan ettiler.

Adıyamanlı bir kardeşimin yazdığı gibi biz hala enkazdayız. Devleti o hale getirdiniz ki bir kişinin talimatını bekleyip 48 saat müdahale yapılmasını engellediniz. AFAD’ı yerle bir ettiniz. Kızılay milletin güvenmediği kurum haline geldi. Sanatçı kardeşlerimizin ve bir kısım insanların kurdukları dernekler itibarlı dernekler oldu. İBB’ye yüzlerce insan başvurup biz onlara para vermeyiz size verelim siz harcayın dedi. Devleti bu hale getiren bugünün partizan aklıdır. Size söz veriyoruz 13. cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte devletin kurumlarında partizanlığı söküp atacağız.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU BİZİ NASIL BİR KABUSTAN UYANDIRMIŞ, ALLAH RAZI OLSUN, DİYECEKSİNİZ"

Bugün o bahsettiğim hükümet belediye işbirliğini de yerle bir ediyor. Onun partisindeysen seninle hizmete koşuyor. Onun partisinde değilsen seninle konuşmayı bile kabul etmiyor. Sanki kişiye randevu veriyor. Kardeşim Bolu’nun belediye başkanını Bolu’nun insanı seçti. İstanbul’un belediye başkanı 16 milyon insanı seçti. Siz haksızlığı o şehrin insanına yapıyorsunuz.

Bunlar belki ilk dönemde güzel işler yaptılar ama sonrasında etrafındaki insanlar dağıldı, gitti. Etrafındaki aklı başındaki güzel insanlar, kendi bakanları bile olanlarla çalışmayı reddediyor. Takip ediyorsunuz, bu kadar kötüler. Biz yeni bir dönem başlatacağız. Öyle güzel bir dönem yaşatacağız ki size, 'Allah'ım, Kemal Kılıçdaroğlu bizi nasıl bir kabustan uyandırmış, Allah razı olsun' diyeceksiniz.

"81 İLİN KALKINDIĞI BİR DÖNEMİ VAR EDECEĞİZ"

Bolu’nun ulaşımla ilgili sorunlarına hakimiz, orman köylülerinin yanında olacağız. Onların haklarını koruyacağız. Bolu’nun yoğunluklu bir şekilde orman köylüleri olduğunu biliyoruz. Ormanlarımızı mutlaka planlı bir üretimle geliştireceğiz. Bu şehrin güzellikleri olan bu doğanın talan edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu coğrafyanın kendine has tarımsal ürünleri var, maliyetleri yüksek ekilemiyor biçilemiyor. Bolu’nun kalkınması demek memleketin kalkınması demek. Sadece üç beş şehir üzerine kurulan düzeni değil, 81 ilin kalkındığı bir düzeni var edeceğiz. Bu cennet vatanın buna ihtiyacı var. Bu memleketin en doğusundan en batısına her köyümüz kalkınacak. Köylerimizde öğretmenler okullar olacak. Öğretmen atalarımı da bize emanet.

"150-200 KİŞİNİN PROVOKASYONU HİÇBİR ŞEHRİ LEKELEYEMEZ"

İmamoğlu’na taş atılmış falan. 150-200 kişinin provokasyonu hiçbir şehri lekeleyemez. O canım dadaşların üzerine toz zerresi bile konmaz. Erzurum’un güzel insanlarının üzerine toz zerresi dahi konulmaz. Ama bu işi yaptıranlar elbet oraya çıkacak. Bu iş yapılırken güvenlik güçlerini seyrettiren akıl, müdüründen valisine bakanına varıncaya kadar er geç ortaya çıkacak. 15 Mayıs’tan sonra onlardan hesap sorulacak bu millet rahat edecek.

"SEN KİM OLUYORSUNDA İNANCIMIZI ÖLÇÜYORSUN?"

Bir ülkenin yönetici çıkıp inanç üzerinden insanları aşağılamaya kalkıyor. Sen kim oluyorsun da inancımızı ölçüyorsun? Bu milletin inancını ölçecek insan anasını karnından doğmadı. Bu milletin milli duygularını bu vatana bayrağa, ülkeye olan bağlılığını ölçecek kişi anasının karnından doğmadı, hadi oradan işine bak. Millete hizmetini anlat yapacaklarını anlat. Bunlar alet var Ekrem’e tutuyor inançlı mı inançsız mı? Utanmasalar haşa sen cennete sen cehenneme gideceksin diyecekler. Allah akıl versin diyeceğim yetmiyor. Allah ıslah etsin bunları. Allah bunların azabından milletimizi korusun. Kötülük bu kötülük.

"OYLARINIZI BÖLMEYİN; BU İŞ DANSLA, MÜZİKLE OLMAZ"

Tarihi bir seçime gidiyoruz. İstanbul’da belediyenin öğrencelerine vereceği bir tane yatağı yoktu. Bu Eylül ayında 5 bin yataklı yurt kapasitesine kavuştuk. Kime veriyorlardı bu kaynakları? Ona buna şuna. Buradaki yurt ve barınma sorununu da biz çözeceğiz. Milletin çocukları yatağı ve bursu yok diye okula gitmeme kararı vermeye başladı. Cumhuriyet’in 100. yılında bu dönemi tersine çevirmek zorundayız.

Sevgili gençler oylarınızı bölmeyin. Bu iş dansla müzikle olmaz, devlet aklıyla olur. Sevgili hanımlar mutlaka komşularınızla büyüklerinizle konuşun. Kadınların dili en geçerli dildir. Benim nenem konuşurdu evdeki bütün insanlar susardı. Ben bunu biliyorum.. Dolayısıyla hanımefendilerden özenli bir çalışma istiyoruz. Konuşun anlatın yolunu kaybetmiş insanlar olabilir onlara doğru yolu sabırla gösterin kalp kırmayın. 14 Mayıs’a 4 gün kaldı kalmadı. Gece gündüz çalışacağız.

"ÇANKAYA'YA YÜRÜYECEĞİZ"

İşte Milletimle beraber bu yola çıktım diyen demokrasiyi savunan ve devlet insanı olmayı erdemli davranmayı devletin ahlakını temsil eden hak hukuk adaletin mücadelecisi, ve bu yollar o tarihi yürüyüşü sizlerle yaşadı. Bugün onunla buradayız yine onunla 15 Mayıs sabahı cumhurbaşkanı olacak Çankaya’ya yürüyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu ile yürüyeceğiz.

Kaynak: Gerçek Gündem