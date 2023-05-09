Tartışmalı bir şekilde İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu: Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim

İYİ Parti'den tartışmalı bir şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, seçimleri 'Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda parti kurmak zorunda kalabileceğini' söyledi.

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Tartışmalı bir şekilde İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu: Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğunun açıklanmasının ardından tartışmalı bir şekilde İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Ağıralioğlu,  "Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim" dedi.

İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. ASAD Platformu'na konuk olan Ağıralioğlu, 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada "Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim" ifadelerini kullandı.

"TAYYİP BEY KAZANIRSA BAŞKA, KEMAL BEY KAZANIRSA BAŞKA"

Ağıralioğlu, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Tayyip Bey kazanırsa başka, Kemal Bey kazanırsa başka... Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim.

İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir. Bu kadar hatası olan bir iktidara karşı memleketin tamamını sarıp sarmalayacak bir muhalefet yoksulluğu utanç vericidir. Bakın, Kandil'den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İYİ Parti'den bekliyorum ki bir şeyler desinler. 'Çatışmasızlık' ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş... Süreç dedikleri şey de Kemal Bey'in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki.. HDP diyelim ki ikinci turda Erdoğan ile görüşme kararı aldı. Erdoğan'dan bakanlık ister, karşılık ister. Ama Kemal Bey'den devlet istiyorlar. Kendi devletlerine teminat istiyorlar."

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Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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