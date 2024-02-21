AKP'den aday olan Hüsnü Şenlendirici'den ilk açıklama

Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Bergama Belediye Meclis Üyeliği için aday gösterildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenlendirici hiçbir siyasi parti üyeliği bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bergama Belediyesi Meclis Üyeliğine aday gösterilmem ile ilgili bir açıklama yapma gereği duydum.

Öncelikle, herhangi bir siyasi partiye üyeliğim olmadığının bilinmesini isterim.

Değerli dostum Sadık Doğruer’in ricası üzerine, bir siyasi partiden değil, Belediye Başkanı Kontenjanından direk aday olarak gösterildim.

Ben de bu “Başkan Kontenjanı Meclis Üyeliği Adaylık Teklifini”, doğup büyüdüğüm Bergama’ya faydalı olmak adına, bir nevi “Kültür Sanat ve Müzik Elçisi” olma misyonu ile kabul ettim.

Kültürel ve sanatsal faaliyetleri, siyaset ve partiler üstü bir noktada gördüğümü belirtmek isterim."