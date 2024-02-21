Lütfü Savaş, Özgür Özel'e elinde iki anketle gitmiş: '1.30'da görüşme yaptık, öpüştük, anlaştık'

6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem felaketinin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay'da CHP'den kimin aday olacağı uzun süre tartışıldı. Mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın aday olmasını istemeyen CHP tabanı, Savaş'ın adaylığının açıklanması ile kazan kaldırdı. Günler süren tartışmalar sonucunda Savaş'ın adaylığı CHP'de de yeniden değerlendirildi ve sonuç olarak kesinleşti. Süreç boyunca gözlerin üstünde olduğu Savaş, Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuştu.

"DİRENMEYİ ÖĞRENDİM"

"Lütfü Bey ile CHP’nin kararından sonra uzun bir telefon konuşması gerçekleştirdim." diyen Alçı, Savaş'ın “Nagehan Hanım yaşam direnmektir. Ben CHP’de direnmeyi öğrendim” dediğini aktardı.

Alçı'nın yazısından öne çıkanlar şöyle:

Lütfü Bey pazartesi sabah Sayın Özel’e çantasında iki anketle gitmiş: "Biri Area’nin diğerinin ismini vermeyeyim, bizim üniversitede yaptırdığımız kendi çalışmamız da vardı. Area’nın sonuçlarını size gönderdim. Hepsi aşağı yukarı aynıydı, hepsinde ben açık ara öndeydim.”

“Nagehan Hanım biz Sayın Genel Başkan ile 2 kez görüştük, sabahki görüşme 45 dakika kadar sürdü. İşte orada ben kendi iki anketimi çıkarınca o da buna karşılık 4 anket çıkardı. O anketlerde büyükşehirde önde olmak ile birlikte bazı ilçelerde düşüş görünüyordu, benim elimdeki sonuçlarla uyumlu değildi."

"12'DE DAVET ETTİLER"

“Aynı gece 12’de davet ettiler. 1.30’da görüşme yaptık. Öpüştük, anlaştık. Ben Gazi Mustafa Kemal’in emanetinin Gazi Mustafa Kemal’in partisinde kalmasını istiyorum, ben 1 Nisan sabahı mutlu olacağım, niyetim sizin de mutlu olmanız dedim.”

Lütfü Savaş başta Antakya, İskenderun, Reyhanlı, Altınözü olmak üzere birçok ilçenin kendisi aday olmaması durumunda sıkıntıya gireceğini, o nedenle ilçe adaylarının da kendisinin adaylığında ısrar edilmesinden yana olduğunu söyledi.

Israrla Hatay’ın stratejik ve jeopolitik önemine vurgu yaptı, “Bu nedenle benim gibi Atatürkçü, milliyetçi bir insanın aday olmasını istemiyorlar” dedi.

CHP yönetimi bizzat Savaş’ın adaylığını tartışmaya açtığına göre bu durumda CHP Hatay için Atatürkçü ve milliyetçi bir aday göstermek istemiyor demiş olmuyor mu Sayın Savaş?

Bunu sorduğumda “Sosyal medyada çok manipülasyon var, onlardan etkilendiler, Sayın Genel Başkan'la yüz yüze konuşunca meseleyi çözdük ben CHP’ye geldiğimde AKP ile arasında Hatay’da 27 puandan fazla fark vardı, bu durumdayken seçimi aldık o nedenle esas iktidar kanadı beni istemiyor” yanıtını verdi.