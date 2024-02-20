İYİ Parti, İstanbul'da kalan 5 ilçedeki adaylarını da açıkladı

İYİ Parti, İstanbul’da kalan 5 ilçedeki adaylarını da açıkladı. Böylelikle İYİ Parti'nin İstanbul'daki 39 ilçe belediye başkan adayı da tamamlanmış oldu.

İYİ Parti, İstanbul'da kalan 5 ilçedeki adaylarını da açıkladı

18 Şubat'ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İYİ Parti İstanbul Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’nda 34 İlçede belediye başkan adaylarını açıklayan İYİ Parti, 5 ilçede ise adayını açıklamamıştı.

Bugün İstanbul'un 5 ilçesindeki kalan adaylarını da açıklayan İYİ Parti'nin adayları şöyle:

- Sarıyer: İbrahim Temur,
- Küçükçekmece: Mümin Günler,
- Esenyurt: Muharrem Yıldız,
- Çekmeköy: Özgür Güneş Öçalan,
- Avcılar: Yüksel Tümtürk.

İYİ Parti, İstanbul'da kalan 5 ilçedeki adaylarını da açıkladı - Resim : 1

İSTANBUL'DA 39 İLÇEDE ADAY ÇIKARILDI

Böylelikle İYİ Parti'nin İstanbul'daki 39 ilçe belediye başkan adayı da tamamlanmış oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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