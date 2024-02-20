İYİ Parti, İstanbul'da kalan 5 ilçedeki adaylarını da açıkladı
İYİ Parti, İstanbul’da kalan 5 ilçedeki adaylarını da açıkladı. Böylelikle İYİ Parti'nin İstanbul'daki 39 ilçe belediye başkan adayı da tamamlanmış oldu.
18 Şubat'ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İYİ Parti İstanbul Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’nda 34 İlçede belediye başkan adaylarını açıklayan İYİ Parti, 5 ilçede ise adayını açıklamamıştı.
Bugün İstanbul'un 5 ilçesindeki kalan adaylarını da açıklayan İYİ Parti'nin adayları şöyle:
- Sarıyer: İbrahim Temur,
- Küçükçekmece: Mümin Günler,
- Esenyurt: Muharrem Yıldız,
- Çekmeköy: Özgür Güneş Öçalan,
- Avcılar: Yüksel Tümtürk.
İSTANBUL'DA 39 İLÇEDE ADAY ÇIKARILDI
Böylelikle İYİ Parti'nin İstanbul'daki 39 ilçe belediye başkan adayı da tamamlanmış oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem