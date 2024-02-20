CHP, Hatay için nihai kararını verdi: Lütfü Savaş ile devam ediliyor!
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için gözler CHP'nin Hatay kararındaydı. CHP'den yapılan açıklamaya göre Hatay'da Lütfü Savaş ile devam edileceği bildirildi.
Adaylığı açıklandığı günden beri tartışmaların odağında olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Hatay'da yoluna devam edeceği bildirildi. CHP, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini bildirdi.
CHP'nin basına servis ettiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız."
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