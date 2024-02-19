Kemal Kılıçdaroğlu: 'Bu aziz milletime kendimi anlatamadım, anlatan da olmadı'

CHP'nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken veriler paylaştı.

3 kişilik bir ailenin 3 öğünlük masrafının bir ayda 2305 lira arttığını duyuran Kılıçdaroğlu, "Geçen ay 3 kişilik bir ailenin 3 öğün mutfak masrafı 12.669 TL iken aynı menü bu ay 14.974TL olmuş…. Faturaları, kirayı, okul masraflarını, sağlık ve giyim giderlerini varsa vicdanın, varsa yüreğin sen doldur! Kestane balının, manda yoğurdunun ve yediğin ejder meyvesinin fiyatlarını da yaz" ifadelerini kullandı.

"BU AZİZ MİLLETİME KENDİMİ ANLATAMADIM"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu aziz milletime kendimi anlatamadım, anlatan da olmadı… Ama senin ne tehlikeli biri olduğunu anlatacağım milletime! BOP eş başkanı" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu ayrıca şu görseli paylaştı: