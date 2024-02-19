CHP'de son gün değişikliği: Esenyurt ve Güngören adayları değişti

CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada İstanbul’un Esenyurt ve Güngören ilçe adaylarının değiştiği duyuruldu. Esenyurt’ta Ahmet Özer, Güngören’de Yüksel Yalçın aday gösterilecek.

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CHP'de son gün değişikliği: Esenyurt ve Güngören adayları değişti

CHP tarafından İstanbul’un Esenyurt ve Güngören ilçelerinde adaylıkları açıklanan isimlerin adaylıkları geri çekildi.

İki ismin yerine aday gösterilecek isimler açıklandı. CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Esenyurt‘ta Ahmet Özer‘in, Güngören‘de ise Yüksel Yalçın‘ın aday gösterileceği açıklandı.

CHP tarafından yapılan bilgilendirmede, şunlara yer verildi: "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır."

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