CHP adayı son gün istifa etti!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk, partisine son dakika golü attı. Türk, listelerin teslim edildiği saatte istifa ettiğini duyurdu.

CHP adayı son gün istifa etti!

Sosyal medya hesabından akşam saatlerinde bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk, ’’Bana değer veren büyüklerim, küçüklerim ve kardeşlerim, desteğini çekmeyen, her konuda yardımcı olan siyasi arkadaşlarım, üzgünlüğüm ile adaylığımdan çekildim. Bu durumdan CHP Alaca Teşkilatı’nın hiçbir suçu yoktur, kendi düşüncelerimle ve sıkıntılarımla adaylıktan çekildim. Herkese başarılar dilerim’’ ifadelerini kullandı.

ADAY DEĞİŞTİ

CHP, Alaca Belediye ve İl Genel Meclis üyesi aday listelerini İlçe Seçim Kuruluna teslim etti. CHP Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk’ün istifasının ardından aday değişti. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için CHP’nin Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Çinkaya olarak değiştirilerek, başvuru resmileştirildi.

CHP adayı son gün istifa etti! - Resim : 1

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