Bakan Özhaseki'nin İliç'e günler sonra gitmesinin nedeni ortaya çıktı: 'Eleştirilerin kaynağı Murat Kurum tarafı olabilir'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin maden faciasının yaşandığı İliç'e günler sonra gitmesinin nedeni ortaya çıktı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Özhaseki neden İliç’e gitmedi' eleştirilerinin kaynağı Murat Kurum tarafı olabilir" ifadesini kullandı.

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Bakan Özhaseki'nin İliç'e günler sonra gitmesinin nedeni ortaya çıktı: 'Eleştirilerin kaynağı Murat Kurum tarafı olabilir'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Anagold'a ait altın madeninde meydana gelen faciadan günler sonra olay yerine gitmesinin nedenini okurlarıyla paylaştı.

"Özhaseki’nin yaklaşık 40 gün önce bir göz ameliyatı geçirdiğini biliyordum. Sonrasında bazı programlara da siyah gözlük takarak katılmıştı. Ancak bu kadar zaman geçmesine rağmen İliç’e neden gitmediğini ben de merak ettim ve kendisine sordum" diyen Zeyrek, şöyle devam etti:

'TAM İYİLEŞMEDEN İLİÇ'E GEÇTİ'

"Öğrendim ki İliç’teki faciadan hemen önce tamamlayıcı nitelikte ikinci bir operasyon geçirmiş. İlk göz ameliyatı 8, ikincisi ise 2 saat sürmüş. Eleştiriler yoğunlaşınca da dün tam iyileşmeden İliç’e geçti.

İliç’te siyah gözlükle dolaşması büyük ihtimalle eleştirilecektir. Ancak bu eleştiriler hiç gitmemesinden dolayı yapılacak eleştirilerden daha insaflı olacaktır.

'AMAÇ ŞİMŞEKLERİ MURAT KURUM'UN ÜZERİNDEN ALMAK'

Bu arada şunu da unutmamak gerek: Tartışmanın Özhaseki’ye kaydırılma çabasının arkasında, şimşekleri felaketin yaşandığı madene 'çevreye olumsuz etkisi olmaz' diye rapor veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un üzerinden alma amacı olduğunu da unutmamak gerekir.

'Özhaseki neden İliç’e gitmedi' eleştirilerinin kaynağı Kurum tarafı olabilir."

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