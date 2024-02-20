CHP'li Başarır'dan muhalefetin İliç eleştirilerini 'tezgah' olarak niteleyen AKP'liye tepki

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda Erzincan İliç’te yaşanan faciaya değindi. İliç’de meydana gelen kaza ile ilgili 9 işçi toprak altındayken “Bu yasayı görüşmeyelim” dediklerini ifade eden CHP’li Başarır, “Üzülerek söylüyorum, geçen haftadan bugüne kadar işçilerimize ulaşmadık. Ulaşıp ulaşamayacağımız belli değil. Şimdi ne Bakanlıktan ne iktidardan ne şirketten ne Valilikten hiçbir tatmin edici açıklama yok. Dünyanın neresinde bu rezalet yaşanırsa yaşansın, iktidar, Bakan çıkar hesap verir” dedi.

"NEYİN KARŞILIĞINDA BU CİNAYETE İZİN VERİLDİ?"

AKP iktidarının Kanadalı şirketle olan ilgisini de sorgulayan CHP’li Başarır, şunları ifade etti:

“Ben buradan AKP sıralarına sormak isterim: Kanada’ya gidelim, bir karış toprağı kirletelim, bir ağacın yarım metre dalını keselim; hemen gelir o insanlar, gerekli cezayı keser ve ‘Bunu yapamazsın’ der. Ama bu ülkenin şirketi geliyor, benim topraklarımda, İliç’te ÇED raporlarına gerek görülmeksizin siyanürle, bir sürü kimyasal atıkla hukuksuz olarak maden arıyor. Neden? Şimdi, burada elde edeceği kazanç 2043 yılına kadar 7 milyar 154 milyon dolar. Peki, ne kadar ödeyecek? Masraflar çıktıktan sonra kalan para 3 milyar 464 milyon; net kârı, Türkiye Cumhuriyeti’ne 353 milyon dolar ödenecek. Yani Kanadalıları zenginleştirmek için neyin karşılığında bu tavize, bu cinayete AKP iktidarı izin verdi? Ben sormak isterim. Bu şirket, her şirket gibi yüzde 25 vergi ödeyecekken yüzde 6,38 vergi ödeyecek. Vergi ödemeyeceksin, vergi borcun silinecek; bu kârın yüzde 90'ını alıp Kanada’ya götüreceksin, benim işçilerim orada, şu anda toprak altında kalacak ve bunun hesabını verecek bir iktidar yok. Burada eminim kapalı kapılar arkasında birçok kişi cebini doldurmuştur, bu tavizleri vermiştir, Kanadalı cebini doldurmuştur, Kanada’ya para gitmiştir ama şu anda 20 bin lira maaş için, çocuklarını doyurmak zorunda kalan dokuz vatan evladı toprağın altında ve bunun mimarı da İstanbul'a aday; olmaz arkadaşlar.”

"DOĞAYI, TOPRAKLARI KEMİRİYORLAR VE OLAN İŞÇİLERE OLUYOR"

İliç’teki faciaya karşın Maden Yasası’yla ilgili düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’na geleceğini dile getiren CHP’li Başarır, şöyle devam etti:

“Bakın, bu hafta maden yasası bir daha gelecek. Bu maden yasası geldiğinde, burada görüşeceğimiz de geçen haftaya göre bu İliç’te yaşanan rezaletlerle ilgili komisyon toplanıp ek önlemler aldı mı? Almadı çünkü bizim sorumluluğumuz bu ülkeye, 85 milyona, işçiye, emekçiye, çevreye, doğaya değil. Kime? Kanadalı şirketlere, Amerikalı şirketlere ve bizde 5-6 şirkete. Nedir bu? Gerçekten ben merak ediyorum, Cengiz İnşaat’ı merak ediyorum, Çalık Grubunu merak ediyorum; kemiriyorlar bu ülkeyi, doğayı kemiriyorlar, toprakları kemiriyorlar ve olan işçilere oluyor. Hâlâ bununla ilgili üst düzey hesap vermesi gereken insanlar hesap vermedi; bunu kınıyoruz, bunun takipçisi olacağız.”

"TEZGAH, BU ÜLKENİN DOĞASINI, ÇEVRESİNİ, İŞÇİSİNİ KATLETMEKTİR"

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın İliç konusundaki eleştirileri iktidar adına yanıt verirken; “kendisine tezgah kurulduğunu” söylemesi üzerine tartışma yaşandı. AKP’li Şahin’e tepki gösteren CHP’li Başarır, şunları söyledi:

“İliç’te 10 yıldır insanlar, milletvekilleri, çevreciler ‘Bir dakika, yapmayın’ diye sizi uyarmış, araştırma önergeleri verilmiş, milletvekilleri gitmiş, çevreciler gitmiş, giden çevreciler gözaltına alınmış. Orada 9 insanımız toprağın altında, savcı soruşturma açmış; ya bir de açmasaydı! Bu bir savunma mı, bu bir izah mı? Sonra 'Bana tezgah kurdu' diyorsunuz. Vallahi bakın, tezgah nedir biliyor musunuz? Kanadalı bir şirketle Çalık grubuna bu toprakları verip, tonlarca altını çıkarttırıp paranın yüzde 90’ını Kanadalılara peşkeş çektirmektir. Tezgah nedir biliyor musunuz? Tezgah, bu şirketin bu kadar ihaneti bu topraklara yapmasına rağmen 210 milyon lira vergi borcunu silmektir. Tezgah nedir biliyor musunuz? 'Şirket hakkında soruşturma açıldı' deyip Murat Kurum’u İstanbul’un sokaklarında elini kolunu sallayarak dolaştırmaktır. Tezgah nedir biliyor musunuz? Bu ülkenin doğasını, çevresini, işçisini katletmektir, katletmek. Tezgah kuruyormuşum! Ne tezgahı kuruyorum? Utanmasanız 'İliç’teki maden faciasını muhalefet yaptı' diyeceksiniz. Ya, bir parça özür dilemenizi, bir parça yüzünüzün kızarmasını muhalefet olarak, halk olarak istiyoruz.”