THTM: 'Şeriata karşı olmayı suç saymanıza izin vermeyeceğiz'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Laiklik ve Aydınlanma Komisyonu, "Şeriata karşı olmak Anayasal hak ve yurttaşlık görevidir" açıklamasında bulundu.

THTM: 'Şeriata karşı olmayı suç saymanıza izin vermeyeceğiz'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Laiklik ve Aydınlanma Komisyonu, şeriat karşıtlığının suç gösterilmesi girişimlerine karşı bir açıklama yaptı.

"Şeriata karşıyız" başlıklı açıklamada, son dönemde şeriata karşı olmanın suçmuş gibi gösterilmeye çalışıldığı anımsatılarak, Anayasa ve ceza hukukunda böyle bir suçun tanımlı olmadığına dikkat çekildi.

Şeriata karşı olmanın Anayasal hak ve yurttaşlık görevi olduğu belirtilen açıklamada, "Şeriata karşı olmayı suç saymanıza izin vermeyeceğiz" denildi.

Açıklama şöyle:

"Şeriata karşıyız

Son dönemde şeriata karşı olmak suçmuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından fiili bir durum yaratılmak isteniyor.

Oysa İslamiyet ve Şeriat ayrı konulardır. Anayasa ve ceza hukukunda böyle bir suç tanımlı değildir.

Modern hukuk bütün eksiklerine ve burjuva ufkuna karşın feodalizme ve ortaçağ karanlığına karşı gerçekleşen devrimin ürünüdür. Şeriata karşı olmak Anayasal hak ve yurttaşlık görevidir.

Şeriata karşı olmayı suç saymanıza izin vermeyeceğiz."

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