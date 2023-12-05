Ahmet Hakan, yerel seçim kararını duyurdu: 'Oyumu ona vereceğim'

İstanbul’u da etkileyen Mudanya merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan, oyunu kime vereceğini açıkladı.

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Ahmet Hakan, yerel seçim kararını duyurdu: 'Oyumu ona vereceğim'

Dün Marmara Bölgesi'nde paniğe yol açan Mudanya merkezli depremin ardından bir yazı kaleme alan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yerel seçim için verdiği kararı duyurdu.

Hakan, “İstanbul’u depreme karşı kim dayanaklı hale getirme potansiyeline sahipse, Kimin bu konuda verdiği sözlere güvenilirse, kim geçmişte bu konuda önemli işler yapmışsa, kim en radikal kararları alıp hızlıca uygulama yeteneği sergileyecekse ben oyumu ona vereceğim” dedi.

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