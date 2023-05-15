AGİT gözlemcisinden seçim raporu: İktidar, medya dahil haksız avantajlara sahipti

AGİT'in 14 Mayıs seçimlerini takip eden gözlemcileri, iktidar partilerinin haksız avantajlara sahip olduğunu belirttiler.

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AGİT gözlemcisinden seçim raporu: İktidar, medya dahil haksız avantajlara sahipti

Dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. İkinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Türkiye'deki seçim sürecini takip eden gözlemcileri oy sayım sürecinde prosedürel hatalar tespit ettiklerini ancak genel olarak oy verme sürecinin olumlu geçtiğini belirtti.

'İKTİDAR HAKSIZ AVANTAJA SAHİP'

Seçim kampanya sürecinde ise seçmenlerin farklı siyasi alternatifleri olmasına rağmen, iktidar partilerinin, taraflı medya yayını da dahil, haksız avantajlara sahip olduğunu belirttiler.

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