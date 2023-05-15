Anket şirketleri seçimde neden başarısız oldu?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçları kamuoyu araştırmalarını boşa düşürdü.

ANKET ŞİRKETLERİ HATA PAYINI GEÇTİ

KONDA, Türkiye Raporu ve MAK gibi bazı araştırma şirketleri de öngörülen hata payının üzerinde yanıldı.

BBC Türkçe'ye anket şirketlerinin hataları hakkında konuşan Siyaset Bilimi Profesörü Murat Güvenç, bu noktada birkaç faktörün rol oynamış olabileceğini söylüyor ve bunlardan birinin CATI yöntemi olabileceğini kaydetti.

CATI yani Computer-Aided Telephone Interview, telefon üzerinden bilgisayarlı destekli görüşme olarak Türkçe’ye çevriliyor.

"YÜZ YÜZE YAPILMAYAN SONUÇLAR PROBLEM YARATABİLİYOR"

Güvenç, telefon numaraları üzerinden rastlantısal aramalar yapılarak örneklem seçilerek anketin gerçekleştirildiğini ve bunun Türkiye koşullarında güvenirlik problemi yaratabildiğini belirtti.

Türkiye Raporu, son anketini bu şekilde yaptığını kamuoyuna duyurmuştu. MAK Direktörü Kulat da son anketlerini yüz yüze anket yapamadıklarını kabul etmişti.

MHP'NİN OYU NEDEN GÖRÜLEMEDİ?

Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yanılgı kadar Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) aldığı oyun bu anketlerde görülememesinin de dikkat çektiğini belirten Güvenç, "MHP’nin oyu ile ilgili artış şu şekilde açıklanabilir. Bu iki parti arasındaki bağ, siyasi aile kavramı ile açıklanıyor. Aralarındaki geçişler çok sık ve etkileyici olabiliyor. Örneğin son dakikaya kadar AKP’ye eli gitmeyebileceğini söyleyen biri, radikal bir tercih yapmadan gideceği yer MHP oluyor. Bunun tersi de geçerli. 2015'te 7 Haziran - 1 Kasım seçimleri değişiminde de bu yaşandı" açıklamasında bulundu.

Çeşitli zamanlarda 27 kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan değerlendirmelerde, MHP’nin oyu yüzde 5-7 aralığında gösteriliyordu.

DEPREM BÖLGESİNDE OY TERCİHLERİ NE KADAR ETKİLEDİ?

Prof. Dr. Güvenç, deprem bölgesindeki tercihlerinler anket sonuçlarına yönelik etkisinde, farklı etkenlerin rol oynamış olabileceğini, nüfus yapısının değişmesi ile ilgili faktörlerin örneklem grubunun belirlenmesini zorlaştırmış olabileceğini kaydetti.