Anket şirketleri seçimde neden başarısız oldu?

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonuçları, anket şirketlerinin kamuoyu araştırmalarını boşa düşürdü.

Son Güncelleme:
Anket şirketleri seçimde neden başarısız oldu?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçları kamuoyu araştırmalarını boşa düşürdü.

Anket şirketleri ne demişti?Anket şirketleri ne demişti?Seçim

ANKET ŞİRKETLERİ HATA PAYINI GEÇTİ

KONDA, Türkiye Raporu ve MAK gibi bazı araştırma şirketleri de öngörülen hata payının üzerinde yanıldı.

BBC Türkçe'ye anket şirketlerinin hataları hakkında konuşan Siyaset Bilimi Profesörü Murat Güvenç, bu noktada birkaç faktörün rol oynamış olabileceğini söylüyor ve bunlardan birinin CATI yöntemi olabileceğini kaydetti.

CATI yani Computer-Aided Telephone Interview, telefon üzerinden bilgisayarlı destekli görüşme olarak Türkçe’ye çevriliyor.

"YÜZ YÜZE YAPILMAYAN SONUÇLAR PROBLEM YARATABİLİYOR"

Güvenç, telefon numaraları üzerinden rastlantısal aramalar yapılarak örneklem seçilerek anketin gerçekleştirildiğini ve bunun Türkiye koşullarında güvenirlik problemi yaratabildiğini belirtti.

Türkiye Raporu, son anketini bu şekilde yaptığını kamuoyuna duyurmuştu. MAK Direktörü Kulat da son anketlerini yüz yüze anket yapamadıklarını kabul etmişti.

MHP'NİN OYU NEDEN GÖRÜLEMEDİ?

Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yanılgı kadar Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) aldığı oyun bu anketlerde görülememesinin de dikkat çektiğini belirten Güvenç, "MHP’nin oyu ile ilgili artış şu şekilde açıklanabilir. Bu iki parti arasındaki bağ, siyasi aile kavramı ile açıklanıyor. Aralarındaki geçişler çok sık ve etkileyici olabiliyor. Örneğin son dakikaya kadar AKP’ye eli gitmeyebileceğini söyleyen biri, radikal bir tercih yapmadan gideceği yer MHP oluyor. Bunun tersi de geçerli. 2015'te 7 Haziran - 1 Kasım seçimleri değişiminde de bu yaşandı" açıklamasında bulundu.

Çeşitli zamanlarda 27 kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan değerlendirmelerde, MHP’nin oyu yüzde 5-7 aralığında gösteriliyordu.

DEPREM BÖLGESİNDE OY TERCİHLERİ NE KADAR ETKİLEDİ?

Prof. Dr. Güvenç, deprem bölgesindeki tercihlerinler anket sonuçlarına yönelik etkisinde, farklı etkenlerin rol oynamış olabileceğini, nüfus yapısının değişmesi ile ilgili faktörlerin örneklem grubunun belirlenmesini zorlaştırmış olabileceğini kaydetti.

Etiketler
seçim 2023 anket
Son Güncelleme:
Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı
Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı
İYİ Parti'den 'ikinci tur' mesajı: Hiçbir yere gitmiyoruz İYİ Parti'den 'ikinci tur' mesajı
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: "Ben dik duracağım" Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
ÇOK OKUNANLAR
81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi: İşte il il Meclis'e giren isimler 81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi...
Oyuncu, müzisyen, gazeteci... İşte Meclis'e giren ünlü isimler İşte Meclis'e giren ünlü isimler
Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler
10 genel başkan Meclis'e girdi: Destici ve Özdağ giremedi 10 genel başkan Meclis'e girdi
Gazeteler 14 Mayıs'ı hangi manşetlerle gördü? Gazeteler seçimleri hangi manşetlerle gördü?