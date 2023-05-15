Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: "Ben dik duracağım"

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım." dedi.

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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: "Ben dik duracağım"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığının kesinleşmesiyle, CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan açıklama yaptı.

Seçimlerin yapıldığı dünden beri aralıksız çalıştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, yurttaşları ümitsizliğe kapılmamaya çağırdı.

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“BEN DİK DURACAĞIM”

Kılıçdaroğlu açıklamasının tamamında şunları söyledi:

Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı
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