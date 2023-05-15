Canan Kaftancıoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Başaracağız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Son sözü vatandaş söyleyecek ve inanıyorum ikinci turda başaracağız” dedi.

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Canan Kaftancıoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Başaracağız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Mücadeleyi bıraktığın zaman kaybedersin! İstanbul örgütümüzle birlikte yine elimizden geleni yapacak ve yine vatandaşlarımızın hem gönlünü, hem oyunu almaya çalışacağız. Son sözü vatandaş söyleyecek ve inanıyorum 2. turda başaracağız."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Canan Kaftancıoğlu CHP seçim 2023
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