CHP'den Sinan Oğan'a mesaj! "Birlik beraberliğe ihtiyacımız var"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, katıldığı Halktv canlı yayınında ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a mesaj verdi.

Özkoç, "Milletimizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. umudum odur ki bu birlik ve beraberlik gerçekleşir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre aldığı yüzde 5,28'lik oyla kilit bir rol oynayan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur için tutumu merakla beklenirken, CHP'li Özkoç’tan Oğan hakkında yeni bir açıklama geldi.

Özkoç, Halk TV canlı yayınında Sinan Oğan'a ilişkin sorulan soruya yanıt verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam Sinan Oğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Milli duruşumuzla ilgili bir farklılığımız olduğunu da düşünmüyorum" dedi.

Özkoç, "Bugün milletimizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Umudum odur ki; bu birlik ve beraberlik gerçekleşir. Ve Türkiye doğru bir şekilde tekrar umuda yelken açar" diye konuştu.