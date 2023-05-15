14 Mayıs reyting sonuçları belli oldu: Türkiye, seçimleri hangi kanaldan izledi?
14 Mayıs tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.
14 Mayıs tarihinde ekrana gelen programların reyting sonuçları açıklandı.
Fox TV'nin "Fox'ta İlk Yorumlar" programı Total'de birinci sırada yer aldı. İkinci sırayı yine Fox TV'nin "Fox'ta Seçim Analizi/Şimdi Ne Olacak/Seçim Sonuçları/Seçim Gecesi" programı aldı. Üçüncü sırada ise "Fox Seçim 2023" programı bulunuyor.
AB'de de durum benzerdi; "Fox'ta İlk Yorumlar" programı birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı yine "Fox'ta Seçim Analizi/Şimdi Ne Olacak/Seçim Sonuçları/Seçim Gecesi" programı aldı. Üçüncü sırada ise "Fox Seçim 2023" programı yer aldı.