Cem Küçük’ten seçim sonrası hazırlığı: Kemal Bey 'Cem Küçük TRT'de program yapsın' diyebildiği gün..

Türkiye 2 gün sonra sandığa gidecek.

Kamuoyu anketleri ve halkın nabzı seçimin muhalefete lehine sona ereceği yönündeyken; uzun süre iktidarla birlikte hareket eden isimler de seçim sonrası için hazırlık yapmaya başladı.

CEM KÜÇÜK'TEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, gazeteci Enver Aysever'in YouTube kanalındaki programa katıldı.

"Kemal Bey seçilirse, 'Cem Küçük de TRT'de program yapsın' diyebildiği gün Türkiye değişir. Kemal Bey, bence benim dediğimi yapacak" diyen Küçük'ün sözleri tepki çekti.