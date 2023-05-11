AFP'de grev anlaşmayla sonuçlandı

Agence France-Presse’in (AFP) İstanbul Bürosu’nda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler, toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmaya varılamaması üzerine 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde greve çıkmıştı.

AFP’de alınan grev kararı, gazetecilerin yüksek enflasyon, Türk lirasının değer kaybı ve Türkiye'deki hayat pahalılığını yansıtan ücret artışı ve koruma mekanizması taleplerini reddetmesinin ardından gelmişti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile AFP arasında süren toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinden anlaşma çıktı. Grevin 9’uncu gününde imzalanan sözleşmeye göre, gazetecilerin maaşlarına yüzde 65 zam yapılmasına karar verdi. Ayrıca gazeteciler, tek seferlik 60 bin TL ödeme, yılda iki kez ikramiye ve aylık 3 bin TL yemek parası alacak. Sözleşmeye göre, gazetecilerin maaşları Türk Lirasının Euro karşısındaki olası değer kaybına karşı korunacak.

Kaynak: Gerçek Gündem