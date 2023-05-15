Zonguldak'ta seçim sonuçları belli oldu

Zonguldak'ta kesin olmayan sonuçlara göre AKP 3, CHP 2 milletvekili çıkarttı.

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Zonguldak'ta seçim sonuçları belli oldu

Türkiye 14 Mayıs günü sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri dolayısıyla seçmenler oylarını kullandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Zonguldak'ta AK 3, CHP 2 milletvekili çıkarttı.

ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI

Milletvekilliği seçimlerinde bin 536 sandığın tamamı açıldı. AKP 157 bin 37 oy alarak yüzde 40.78 oy oranıyla 3 vekil çıkarttı.

CHP 126 bin 896 oy alarak yüzde 32.96 oy oranıyla 2 vekil çıkarttı.

İYİ Parti 39 bin 805 oy alarak yüzde 10,34 oy oranıyla milletvekili çıkartamadı.

MHP 32 bin 819 oy alarak yüzde 8,52 oy oranıyla milletvekili çıkartamadı.

Yeniden Refah Partisi 9 bin 899 oy alarak yüzde 2,57 oy oranıyla milletvekili çıkartamadı.

Zafer Partisi 6 bin 763 oy ayarak yüzde 1,76 oy oranıyla milletvekili çıkartamadı.

Memleket Partisi 3 bin 390 oy olarak yüzde 0.88 oy oranıyla milletvekili çıkartamadı.

Büyük Birlik Partisi 3 bin 221 oy alarak yüzde 0.84 oy alarak milletvekili çıkartamadı.

Adalet Partisi bin 995 oy alarak yüzde 0.52 oy oranıyla milletvekili çıkartamadı.

Türkiye İşçi Partisi bin 764 oy alarak yüzde 0.46 oy oranıyla milletvekili çıkartamadı.

Yeşiller ve Sol Parti bin 452 oy alarak yüzde 0.37 oy oranıyla milletvekili çıkartamadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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