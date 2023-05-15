Elazığ seçim sonuçları açıklandı!

Elazığ’da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dün kent genelinde 430 bin 745 seçmen için bin 631 sandık kurulmuş ve 378 bin 389 seçmen sandık başına gitmişti.

Yerel bazda katılım oranının yüzde 86.05 olduğu seçimde 364 bin 825 oy geçerli sayıldı. Toplam 5 milletvekili sayısının bulunduğu Elazığ’da sandıkların tamamı açıldı.

ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI

Resmi olmayan sonuçlara göre, AKP 147 bin 214, CHP 75 bin 638 ve MHP 41 bin 854 oy aldı.

Üç partiye en yakın 34 bin 24 oy ile bağımsız oturan Prof. Dr. Yasemin Açık oldu.

Kalan oylar ise diğer partiler ve bağımsızlar arasında paylaşıldı. Böylelikle Elazığ'ı 28. dönemde TBMM'de AKP'den Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP’den Gürsel Erol, MHP’den ise Semih Işıkver temsil edecek.

Kaynak: Gerçek Gündem