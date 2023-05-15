CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Seçimler Erdoğan'ın milletimizden güven oyu alamadığını gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonuçlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, seçim sonuçlarının Erdoğan'ın seçmenlerin güven oyunu alamadığını vurgulayarak, "Seçimin ikinci tura kaldığı kesinleşti" dedi.

Öztrak’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dün yapılan seçimler Erdoğan’ın milletimizden güvenoyu alamadığını göstermiştir.

Şu an itibariyle, sandıkların tamamına yakını sayılmış yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmamıştır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır. Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Katılım oranının yüzde 90’a yaklaşması demokrasimiz adına sevindiricidir.

Ayrıca, sabaha kadar uyumadan sandıkları bekleyen ıslak imzalı tutanakları alan sandık kurulu üyelerimize okul bilişim sorumlularımıza, müşahitlerimize, avukatlarımıza ve tüm gönüllülerin çabaları her türlü takdirin üzerindedir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

Dün akşam sabaha kadar gösterdikleri büyük fedakarlığı 28 Mayıs’ta da göstereceklerinden ve milletimizin tek bir oyunun bile heba olmamasını sağlayacaklarından eminiz.

Önümüzdeki 15 gün boyunca hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye getirmek için elimizden geleni yapacağız. Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız.

Millet İttifakı, ipi önde göğüsleyecek. Biz kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, Kazanan Türkiye olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem