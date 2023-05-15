Rusya'dan Türkiye'deki seçimlere ilişkin ilk açıklama

Rusya'dan Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerine ilişkin ilk değerlendirme yapıldı.

Sputnik’in aktardığı habere göre, Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ankara ve Moskova arasındaki iş birliğinin derinleşeceğini ve genişleyeceğini düşündüklerini belirtti.