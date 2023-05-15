ABD Başkanı Joe Biden’dan Türkiye’deki seçimlere ilişkin açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’de yapılan 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin yorumunda “Umarım kim kazanırsa kazanır” ifadelerini kullandı.

TRT ABD muhabiri Yunus Paksoy'un aktardığına göre bisiklet turu esnasında Türkiye seçimleri hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Biden, "Umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var" ifadelerini kullandı.

Paksoy, Biden’ın Türkiye seçimleri üzerine açıklamasına bisiklet binerken ayaküstü yaptığını aktardı.