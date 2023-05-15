Tayland seçimlerinde zafer muhalefetin: Birlikte çalışma mesajı

Tayland'da yapılan genel seçimlerde kurulan 95 bin sandığın yaklaşık yüzde 97'si açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, İleri Hareket Partisi (MFP) yarışı önde götürüyor. MFP'nin 400 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 115 koltuk alması bekleniyor.

2006 yılındaki askeri darbeyle devrilen Taksin Şinavatra'nın kızı Paetongtarn Şinavatra'nın partisi Pheu Thai'nin de 112 sandalyeye sahip olması öngörülüyor.

ŞİNAVATRA'DAN MFP'YE: BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRİZ

Bu sonuçlara göre, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından başbakanlık koltuğuna oturan Prayuth Chan-ocha'nın da meclise 25 milletvekili göndermesi bekleniyor.

Şinavatra, sonuçlara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, İleri Hareket Partisi'ni (MFP) tebrik ederken "MFP ile görüşmeye hazırız. Birlikte çalışabiliriz. Resmi sonuçları bekliyoruz" dedi.

PARLAMENTONUN İKİ KANADI BAŞBAKANI SEÇECEK

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede, 52 milyon seçmenin 400 seçim bölgesinde sandığa gitmesi bekleniyordu. Temsilciler Meclisi'nin 400 üyesi her bir seçim bölgesinde oy çokluğu, diğer 100 üye ise ayrı oylamayla belirleniyor. Cuntanın atadığı askerlerden oluşan 250 üyeli Senato ve 500 üyeli Temsilciler Meclisi ortak oturumla başbakanı seçecek.

TAYLAND ORDUSU, 2014'TE TEKRAR YÖNEİME EL KOYMUŞTU

Tayland'da eski Başbakan Taksin Şinavatra, yolsuzluk ve krala saygısızlıkla suçlanarak 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Taksin Şinavatra'nın kardeşi Yinglak Şinavatra 2011'de seçimle iktidara gelmiş ancak Yinglak'ı 'ağabeyinin kuklası' olmakla suçlayarak istifasını isteyenlerin ayaklanmasının bastırılamaması üzerine, Tayland ordusu 22 Mayıs 2014'te tekrar yönetime el koymuştu.

ŞİNAVATRA AYNI AİLEDEN GELEN 4'ÜNCÜ BAŞBAKAN OLABİLİR

O dönem Tayland Kraliyet Ordusu Komutanı olan Prayut, 2014-2019 yıllarında ülkeyi yöneten askeri hükümetin başbakanı olmuştu.

Prayut, Mart 2019'da yapılan seçimlere cunta destekli Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisi'nin adayı olarak girmiş, seçimlerin ardından seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu Temsilciler Meclisi ile cunta tarafından atanan askerlerden oluşan Senato'nun ortak oylamasıyla yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.

Taksin Şinavatra'nın en küçük kızı Paetongtarn Şinavatra, Ekim 2021'de babasının destekçileri tarafından kurulan en büyük muhalefet partisi Pheu Thai'de görev almıştı.

Seçilmesi halinde Paetongtarn, Şinavatra ailesinden başbakanlık görevini yürüten dördüncü kişi olacak.

Kaynak: AA