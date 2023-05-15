Alman Yeşiller partisinden Kılıçdaroğlu'na destek

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Lang, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaparak, "Parti olarak bu tür durumlarda da tutum takınmanın ve 'Demokratların yanındayız' demenin doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hükümette Dışişleri Bakanlığı'nı elinde bulunduran Yeşiller Partisi'nin Eş Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi durumunda Almanya'nın Ankara ile sığınmacı anlaşması dahil temasta kalmak zorunda olduğunu da sözlerine ekledi.

Partisinin seçimler öncesinde Millet İttifakı'na verdiği desteğin özellikle de Almanya'da yaşayan seçmene yönelik net bir mesaj olduğunu belirten Lang, ancak aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinin Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler açısından da bir fırsat olacağına inandığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Türkiye'deki muhalifler, gazeteciler, LGBTİ hareketi ve kadınların durumunun iyileşmesini umduğunu belirten Lang, "Bu insanların durumunun gelecekte biraz da olsa kolaylaşması beni çok mutlu eder" dedi.