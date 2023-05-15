Fazıl Say: Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok

Dünyaca ünlü besteci Fazıl Say, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonuçlarının netleşmeye başlaması sonrası kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu:

"Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiçbirine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım. Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu, yaşamımız, yaşamım, umutlar, hak, gelecek. Hiçbirine yok. Bu sabah ben bu sabaha susuyorum. Hayat artık bu sabah."