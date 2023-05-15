CHP, 21 yıl sonra Diyarbakır'dan milletvekili çıkardı
14 Mayıs milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi, 21 yılın ardından Diyarbakır'da milletvekili çıkardı.
CHP’nin birinci sıradan Diyarbakır'da adayı olan Sezgin Tanrıkulu, kesin olmayan sonuçlara göre Meclis’e girdi.
AA'nın verilerine göre; yüzde 61,4 oranında oy alan Yeşil Sol Parti 8 milletvekili çıkardı. Yüzde 22,8 oranında oy alan AKP 3 milletvekili çıkarırken, yüzde 8 oranında oy alan CHP de 21 yılın ardından Diyarbakır'da bir koltuk sahibi oldu.
CHP'nin milletvekili çıkarmasıyla birlikte HDP (Yeşil Sol Parti) bir milletvekili kaybetmiş oldu.
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