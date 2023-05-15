CHP, 21 yıl sonra Diyarbakır'dan milletvekili çıkardı

14 Mayıs milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi, 21 yılın ardından Diyarbakır'da milletvekili çıkardı. 

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CHP, 21 yıl sonra Diyarbakır'dan milletvekili çıkardı

CHP’nin birinci sıradan Diyarbakır'da adayı olan Sezgin Tanrıkulu, kesin olmayan sonuçlara göre Meclis’e girdi.

AA'nın verilerine göre; yüzde 61,4 oranında oy alan Yeşil Sol Parti 8 milletvekili çıkardı. Yüzde 22,8 oranında oy alan AKP 3 milletvekili çıkarırken, yüzde 8 oranında oy alan CHP de 21 yılın ardından Diyarbakır'da bir koltuk sahibi oldu. 

CHP'nin milletvekili çıkarmasıyla birlikte HDP (Yeşil Sol Parti) bir milletvekili kaybetmiş oldu.

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