CHP, 21 yıl sonra Diyarbakır'dan milletvekili çıkardı

CHP’nin birinci sıradan Diyarbakır'da adayı olan Sezgin Tanrıkulu, kesin olmayan sonuçlara göre Meclis’e girdi.

AA'nın verilerine göre; yüzde 61,4 oranında oy alan Yeşil Sol Parti 8 milletvekili çıkardı. Yüzde 22,8 oranında oy alan AKP 3 milletvekili çıkarırken, yüzde 8 oranında oy alan CHP de 21 yılın ardından Diyarbakır'da bir koltuk sahibi oldu.

CHP'nin milletvekili çıkarmasıyla birlikte HDP (Yeşil Sol Parti) bir milletvekili kaybetmiş oldu.