İşte AKP'nin vekil çıkaramadığı iki kent

Türkiye'nin kaderini şekillendireceği belirtilen seçimlerinde sona gelindi. Yarışın cumhurbaşkanlığı ayağı ikinci tura kalırken parlamento da büyük oranda şekillenmiş durumda.

Resmi olmayan sonuçlara göre AKP, bir kez daha Dersim'den milletvekili çıkaramadı. Bu seçimde vekil çıkaramadığı kentler arasında Hakkari de eklendi.

İki kentte de vekilleri Yeşil Sol Parti kazandı.