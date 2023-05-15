YSK Başkanı Yener, son durumu paylaştı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada yurt içinde açılan sandık oranının yüzde 99 olduğunu, yurt dışında açılan sandık oranının yüzde 84 olduğunu duyurdu.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oyların sayımında sona yaklaşılırken; son durumu paylaştı.

Yener, mevcut verilere göre Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,4 oranında oy aldığını, Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunun yüzde 44,9 olduğunu belirtti.

Yener, şu açıklamayı yaptı:

"Saat 09.45 itibarıyla, sistemimize gelen verileri paylaşmak istiyorum. Yurt içi sandık sayımız 192 bin 214 olup, 192 bin 187 sandık açılmış olup, yüzde 99'luk yurt içinde açılma oranı vardır. Yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir.

Yurt dışında 9 bin 594 sandığımız bulunmaktadır. Açılan sandık sayısı 8 bin 65'tir. 1529 yurt dışında açılmayan sandık vardır. Yurt dışı açılan sandık oranı ise yüzde 84,06'dır.

Bu verilere göre; Tayyip Erdoğan yüzde 49,40; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sinan Oğan yüzde 5,2; Muharrem İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Veri girişimiz devam etmektedir."