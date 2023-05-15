Hangi parti, hangi ilde, kaç oy aldı?

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için dün (14 Mayıs 2023) sandık başına gitti. Seçimlere katılım oranı yüzde 88.67 olarak açıklandı. 54 milyon 96 bin 402 seçmenin oy kullandığı 191 bin 910 sandıkta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeterli çoğunluk sağlanamadı. Adaylardan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.35, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,97, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5,25 oranında oy aldı. Seçimlerden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ise yüzde 0,43 oyda kaldı. TBMM seçimlerinde ise Cumhur İttifakı 26 milyon 340 bin 902 oyla 322 vekil çıkartırken, Millet İttifakı ise 18 milyon 807 bin 971 oyla 212 vekil çıkartmaya hak kazandı. Emek ve Özgürlük İttifakı 5 milyon 609 bin 395 oyla 66 vekil çıkarttı. Yeniden Refah Partisi 1 milyon 520 bin 255 oyla 5 milletvekilini TBMM'ye gönderdi. Anadolu Ajansı'nın kesin olmayan verilerine göre il il milletvekili seçim sonuçları...