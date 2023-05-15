Milletvekili olamayan TİP'li Mehmet Aslantuğ'dan ilk açıklama

TİP'ten girdiği seçimlerde milletvekili olamayan Mehmet Aslantuğ, sosyal medyadan yaptığı açıklamda, 'yolculuğun süreceği' mesajını verdi.

Milletvekili olamayan TİP'li Mehmet Aslantuğ'dan ilk açıklama

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Muğla adayı olarak seçimlere giren oyuncu Mehmet Aslantuğ Meclis’e giremedi.

Aslantuğ, seçimlerin ardından ilk açıklamasını yaptı. Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘yolculuğun süreceği’ mesajını verdi.

Aslantuğ, şunları söyledi:

Kendimize açıklayacak kelimelerimiz yoksa eğer, hayatı anlamak da zorlaşıyor. Önemli olmaya değil, değerli olmaya dair yolculuk içindeyiz. Bir sınırı/sonu da yok elbette. Sanatın siperliğine itirazım vardı, gereğini yapmaya çalıştım. An itibarıyla da “Sanatta kendini değil, kendinde sanatı sevmeye çalışanlarla bu ömrü tamamlarım. Gönlünü, pusulasını açan herkese, tanıdığı sevdiği yerden bin selam olsun.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Mehmet Aslantuğ Türkiye İşçi Partisi - TİP
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