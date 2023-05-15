Kars seçim sonuçları belli oldu

Kars’ta 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği kesin olamayan seçim sonuçları açıklandı.

Kars seçim sonuçları belli oldu

Kars’ta kesin olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları şöyle:

Kars Cumhurbaşkanlığı seçimleri;

Seçmen Sayısı: 185 bin 196, Oy kullanan seçmen sayısı: 147 bin 339, Geçerli oy: 143 bin 115 ve geçersiz sayılan oy: 4 bin 224,

Buna göre, Recep Tayip Erdoğan: 56 bin 366, Muharrem İnce: 688, Kemal Kılıçdaroğlu: 78 bin 105 ve Sinan Oğan: 7 bin 956 oy aldı.

KARS, SEÇİM SONUÇLARI

Seçmen sayısının 185 bin 196 olduğu Kars’ta oy kullanan seçmen sayısı: 147 bin 343, İtiraz edilmeksizin geçerli oy: 141 bin 215, İtiraz üzerine geçerli oy: 2, geçer oyların toplamı: 141 bin 217 ve geçersiz sayılan oy: 6 bin 126.

Kars'ta oyların partilere göre dağılımı ise şöyle:

- Millet Partisi: 114,

- Hak ve Özgürlük Partisi: 131,

- Türkiye Komünist Partisi: 218,

- Sol Parti: 746,

- Genç Parti: 173,

- Memleket Partisi: 753,

- Büyük Birlik Partisi: 858,

- AKP: 35 bin 498,

- Yeniden Refah Partisi: 2 bin 795,

- MHP: 13 bin 670,

- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 40 bin 227,

- Adalet Birlik Partisi: 362,

- Yenilik Partisi: 79,

- Halkın Kurtuluş Partisi: 185,

- Milli Yol Partisi: 118,

- Vatan Partisi: 159,

- Güç Birliği Partisi: 167,

- CHP: 22 bin 942,

- İYİ Parti: 21 bin 555,

- Adalet Partisi: 390.

Kars’ta kesin olmayan sonuçlara göre AKP Adem Çalkın, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP’den İnan Akgün Alp, partilerinin milletvekili oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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