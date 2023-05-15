Kars seçim sonuçları belli oldu
Kars’ta 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği kesin olamayan seçim sonuçları açıklandı.
Kars’ta kesin olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları şöyle:
Kars Cumhurbaşkanlığı seçimleri;
Seçmen Sayısı: 185 bin 196, Oy kullanan seçmen sayısı: 147 bin 339, Geçerli oy: 143 bin 115 ve geçersiz sayılan oy: 4 bin 224,
Buna göre, Recep Tayip Erdoğan: 56 bin 366, Muharrem İnce: 688, Kemal Kılıçdaroğlu: 78 bin 105 ve Sinan Oğan: 7 bin 956 oy aldı.
KARS, SEÇİM SONUÇLARI
Seçmen sayısının 185 bin 196 olduğu Kars’ta oy kullanan seçmen sayısı: 147 bin 343, İtiraz edilmeksizin geçerli oy: 141 bin 215, İtiraz üzerine geçerli oy: 2, geçer oyların toplamı: 141 bin 217 ve geçersiz sayılan oy: 6 bin 126.
Kars'ta oyların partilere göre dağılımı ise şöyle:
- Millet Partisi: 114,
- Hak ve Özgürlük Partisi: 131,
- Türkiye Komünist Partisi: 218,
- Sol Parti: 746,
- Genç Parti: 173,
- Memleket Partisi: 753,
- Büyük Birlik Partisi: 858,
- AKP: 35 bin 498,
- Yeniden Refah Partisi: 2 bin 795,
- MHP: 13 bin 670,
- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 40 bin 227,
- Adalet Birlik Partisi: 362,
- Yenilik Partisi: 79,
- Halkın Kurtuluş Partisi: 185,
- Milli Yol Partisi: 118,
- Vatan Partisi: 159,
- Güç Birliği Partisi: 167,
- CHP: 22 bin 942,
- İYİ Parti: 21 bin 555,
- Adalet Partisi: 390.
Kars’ta kesin olmayan sonuçlara göre AKP Adem Çalkın, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP’den İnan Akgün Alp, partilerinin milletvekili oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem