Mersin'de seçim sonuçları açıklandı, milletvekilleri belirlendi!

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99.4'ü açıldı.

Mersin'de kesin olmayan resmi sonuçlara göre 1 milyon 264 bin 211 seçmenin oy kullandığı kentte, seçimlere katılım oranı yüzde 89,40 olurken, bu oyların 1 milyon 235 bin 948'i geçerli sayıldı.

MERSİN MİLLETVEKİLLİĞİ SONUCU

Geçerli oyların 382 bin 735'ni alarak yüzde 30,97'lik oy oranı elde eden CHP 5 milletvekili çıkarırken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi birinci sıradan aday gösteren AKP, 305 bin 661 oy alarak yüzde 24,73'lük oranla 4 milletvekili çıkardı.

Yüzde 13,25'lik oranla 163 bin 768 oy alan Yeşil Sol Parti 2, 148 bin 329 oy alan MHP, yüzde 12'lik oranla 1 milletvekili ve 147 bin 269 oy alan İYİ Parti ise yüzde 11,91'lik oranla 1 milletvekili çıkardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemde Mersin'i temsil edecek olan 13 milletvekilinin isimleri ise şöyle:

CHP: Ali Mahir Başarır, Gülcan Kış, Mehmet Emin Ekmen, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır.

AKP: Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Faruk Dinç.

Yeşil Sol Parti: Ali Bozan ve Perihan Koca.

MHP: Levent Uysal.

İYİ Parti: Burhanettin Kocamaz.

Kaynak: Gerçek Gündem