HDP'den seçim değerlendirmesi: Hedeflerimizin gerisinde olduğumuz ortada

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, seçim sonuçlarına dair HDP Genel Merkezi’nde açıklama yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, hedeflerin gerisinde kaldıklarını söyleyerek, “Bu oy kaybının çeşitli nedenleri olabilir” dedi.

"SEÇİMLERE ZOR ŞARTLAR ALTINDA GİRDİK"

Sancar’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İtirazlarımız var, bu itirazlar nasıl sonuçlanacak onları göreceğiz. YSK’nın bütün verileri açıklandıktan sonra milletvekili sayımızın artması ihtimali de var buna rağmen bizim önümüze koyduğumuz hedeflerimizin gerisinde olduğumuz ortada. Bunun da bütün yönleriyle kurumlarımızda tartışılacağını bir kez daha söyleyelim. Bu oy kaybının çeşitli nedenleri olabilir. Mazeret değil ama seçimlere zor şartlarda girdiğimiz biliniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili stratejik bir karar aldık. Bu kararın seçmenimiz tarafından benimsendiğini ve hayata geçirildiğini görüyoruz. Bizim bu kararımız cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk türde cumhur ittifakı lehine sonuçlanmamasını sağlayan en önemli unsur olmuştur. İkinci tur önümüzde ise seçmenimizin partinin politik strateji kararlarına bağlılığı bunda belirleyici faktör olmuştur"

Kaynak: Gerçek Gündem