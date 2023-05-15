Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 35 bin 795 bebek doğdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022'de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 35 bin 795 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız olarak dünyaya geldi.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken, 2022'de 1,62 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

EN YÜKSEK TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI ŞANLIURFA

Buna göre, geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 3,59 çocukla Şanlıurfa'da kaydedildi. Bu ili 2,94 çocukla Şırnak, 2,62 çocukla Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise 1,18 çocukla Kütahya ve Zonguldak, 1,21 çocukla Karabük, 1,26 çocukla Bartın olarak sıralandı.

Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ortalaması, 2021 yılında 1,53 çocuk olurken, AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,84 çocukla Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1,13 çocukla Malta olduğu görüldü.

Toplam doğurganlık hızı 2021 yılında binde 1,71 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 6. sırada yer aldı.

KABA DOĞUM HIZI 12,2

Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2022'de binde 12,2 oldu. Diğer bir ifadeyle 2001'de bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2022 yılında 12,2 doğum düştü.

Geçen yıl kaba doğum hızının en yüksek olduğu il, binde 27,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 23,7 ile Şırnak, binde 21,2 ile Mardin izledi.

Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 7,4 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,2 ile Bartın ve Çanakkale, binde 8,3 ile Giresun takip etti.

Türkiye'nin kaba doğum hızının AB üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek kaba doğum hızına sahip olan ülkenin binde 12 ile İrlanda olduğu, en düşük kaba doğum hızına sahip olan ülkenin ise binde 6,8 ile İtalya olduğu görüldü.

EN DOĞURGAN YAŞ ARALIĞI 25-29

Belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden yaşa özel doğurganlık hızı, 2001 yılında en yüksek binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2022 yılında binde 107 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.

Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade ederken, 2001 yılında binde 49 olan adölesan doğurganlık hızı 2022 yılında binde 12'ye geriledi. Diğer bir ifadeyle 2022 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 12 doğum düştü.

AB üyesi 27 ülke arasında 2021 yılında en yüksek adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke binde 37 ile Bulgaristan, en düşük adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke ise binde 1 ile Danimarka oldu. Adölesan doğurganlık hızı 2021 yılında binde 13 olan Türkiye, AB üyesi 7 ülkeyle beraber Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer aldı.

DOĞUM YAPAN ANNELERİN ORTALAMA YAŞI 29,2

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2022 yılında 29,2 oldu. İlk doğumunu 2022 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,8 oldu.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul olurken, bu ili 28,3 yaşla Trabzon, 28,2 yaşla Tunceli ve Rize takip etti.

ÇOĞUL DOĞUM ORANI YÜZDE 3,2

Doğumların 2022 yılında yüzde 3,2'si çoğul doğum iken, bunların yüzde 96,4'ü ikiz, yüzde 3,5'i üçüz ve yüzde 0,1'i dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti.

Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2022 yılında doğumların yüzde 38,2'sinin ilk, yüzde 30,7'sinin ikinci, yüzde 17,5'inin üçüncü, yüzde 12,7'sinin ise dördüncü ve üzeri doğum olduğu görüldü.

Kaynak: AA