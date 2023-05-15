Erzurum ve ilçelerinin seçim sonuçları açıklandı

Buna göre; Erzurum’da Cumhur İttifakı 5, Emek ve Özgürlük İttifakı 1 milletvekili çıkardı.

Erzurum’da seçime katılım oranı yüzde 86,53 olarak gerçekleşti. 2 bin 241 sandıkta, 450 bin 317 oy kullanılan Erzurum’da, 439 bin 554 oy geçerli sayıldı.

ERZURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Erzurum’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68,59, Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 24,56, Sinan Oğan’a yüzde 6,57 ve Muharrem İnce’ye yüzde 0,28 oy çıktı.

Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerden AKP yüzde 43.27 ile dört milletvekili, MHP yüzde 16.71 ile bir milletvekili çıkarırken, Yeniden Refah Partisi yüzde 4.95 ve BBP yüzde 1.74 oyda kaldı.

Yeşil Sol Parti yüzde 9.89 ile Erzurum’da bir milletvekili çıkardı.

Cumhur İttifakı’nın Erzurum’daki oy oranı yüzde 66,89, Millet İttifakı’nın yüzde 16,15, Ata İttifakı’nın yüzde 2,64, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın yüzde 9,89 ve Sosyalist Güç Birliği yüzde 0,31 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en yüksek destek Pazaryolu ilçesinden yüzde 86,84 ile gelirken, Karayazı ilçesinden Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 72,34 oranında oy geldi.

İşte Partilerin Erzurum’da aldığı oylar ve oranları:

AKP: 190 bin 212 oy ile yüzde 43,27, MHP 73 bin 431 oy ile yüzde 16,71 ve Yeşil Sol Parti 43 bin 466 oy ile yüzde 9, 89 oranından oy alarak ilk üç sırada yer aldı.

Bunları; İYİ Parti 42 bin 3 oy ile yüzde 9,56, Cumhuriyet Halk Partisi 30 bin 348 oy ile yüzde 6,9, Yeniden Refah Partisi 21 bin 774 oy ile yüzde 4,95, Zafer Partisi 10 bin 434 oy ile yüzde 2,37, BBP 7 bin 654 oy ile yüzde 1,74 ve bağımsız aday İslam Yıldırım 13 bin 168 oy ile yüzde 3 oranını yakaladı.

Buna göre; Erzurum’u önümüzdeki dönemde TBMM’de AKP'den Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, MHP’den Kamil Aydın ve Yeşil Sol Parti’de Meral Danış Beştaş temsil edecek.

Erzurum'da AKP 15 ilçede, Yeşil Sol Parti'nin 4 ilçede ilk sırada yer aldığı sonuçlar şöyle:

Erzurum’da milletvekilliği seçiminin değerlendirmesine göre; 20 ilçeden 16’sında AKP birinci parti olarak çıkarken 4 ilçede Yeşil Sol Parti ipi göğüsledi.

Buna göre AKP; Aşkale’de yüzde 45,25, Çat’ta yüzde 43,45, Horasan’da yüzde 57,72, İspir’de yüzde 56, Narman’da yüzde 52,09, Oltu’da yüzde 39,57, Olur’da yüzde 48,61, Pasinler’de yüzde 45,73, Şenkaya’da yüzde 37,72, Tortum 55,74’da, Uzundere’de yüzde 53,80, Pazaryolu’nda yüzde 62,85, Aziziye’de yüzde 46,18, Köprüköy’de yüzde 51,48, Palandöken’de yüzde 42,07 ve Yakutiye’de yüzde 44,75 oranında oy alarak birinci parti oldu.

Yeşil Sol Parti ise; Hınıs’ta yüzde 43,10, Karayazı’da yüzde 67,96, Tekman’da yüzde 63,86 ve Karaçoban’da yüzde 63,56 oy aldı ve birinci parti oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem