Can Selçuki'den anket açıklaması: Metodlarımızı gözden geçireceğiz, iftiraları kabul etmiyorum

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin olarak yayımladıkları anketlerde yanılmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı yarışını önde bitireceğini öngören Can Selçuki, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Seçimden önce 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde iki tane tahmin yayınladık. Her ikisinde de hata payı içinde bulduğumuz ve bulmadığımız sonuçlar var. Ancak hatalı tahmini hata payının arkasında gizleyecek değilim. Bunun muhasebesini yapıp nerede ve neden hata yapıldığına dair detaylı bilgiyi sizlerle paylaşacağım.

'İFTİRALARI KABUL ETMİYORUM'

Ancak, biz ahlakıyla çalışan, bulduğu sonuçları aboneleri ve kamuoyuyla paylaşan bir şirketiz. Bu açıdan bana ve çalışma arkadaşlarıma yönelik algı yaptığımızı/para aldığımızı ima eden iftiraları kabul etmiyorum. Bugünden itibaren metodumuzu gözden geçirip, hatalarımızı düzelterek toplumun farklı konulardaki görüşlerini ölçmeye, anlamaya ve anlatmaya çalışmaya devam edeceğiz."