YSK Başkanı açıkladı: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yener, "Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır" dedi.

"HİÇBİR ADAY SEÇİLME YETERLİLİĞİNE ULAŞAMADI"

Yener, "Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,17'i oy aldığı görülmüştür. Sayın Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy almıştır. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,85 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURA KALDI

Yener, "28 Mayıs 2023 ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

İKİNCİ TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1'inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2'nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem